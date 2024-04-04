Щоб не купити зіпсовані: як швидко перевірити яйця на свіжість

Коли продукти всуються, їх, вочевидь, вже не варто купувати та їсти. Та з деякими помітити перші ознаки несвіжості не так-то просто. Тож потрібно знати кілька секретів, щоб завжди обирати найкращі яйця.

Іноді яйця не з'їдаються так швидко, як решта продуктів і можуть стояти в холодильнику протягом тривалого часу, і те саме стосується і прилавка магазину. Тож перед тим як купувати чи готувати яйця варто перевірити їх на свіжість.

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Як перевірити свіжість яєць

Зважайте на те, що без холодильника яйця можуть зберігати свіжість приблизно тиждень. А ось якщо вони лежать у холоді постійно, то цей термін може продовжитися аж до місяця. І для того, аби перевірити, чи придатні до вживання яйця, можна скористатися кількома різними способами.

Перш за все, ви можете перевірити їхній зовнішній вигляд. Для цього потрібно розбити яйце у чисту тарілку та оглянути його. Якщо яйце свіже, тоді воно буде тримати форму, а білок не буде розповзатися. Колір жовтка має бути світлим.

Якщо ж яйце вже трохи протухло, тоді білок набуде синюватого відтінку, а жовток потемнішає. Окрім того, тоді у ньому також можуть з'являтися червоні чи коричневі крапки.

Також вам потрібно перевірити запах яйця. І цей спосіб підходить для перевірки у магазині, адже вам не потрібно його розбивати – просто візьміть яйце до рук та піднесіть до носа. Якщо воно вже протухло, тоді ви відразу це зрозумієте.



Зіпсовані яйця будуть погано пахнути / Фото Pexels

Інший варіант – піднесіть продукт до світла. Якщо через шкаралупу ви можете побачити плями темного кольору, тоді яйце потрібно вже викидати. Інший варіант – потрясти над вухом. Якщо яйце свіже, у ньому не має нічого бовтати.

Ще один цікавий метод перевірки – це холодна вода. Якщо ваш продукт свіжий, тоді яйце опуститься на дно та ляже на бік. А ось якщо воно впало вертикально, тоді їсти його не можна, так само, як і яйця, що взагалі спливають на поверхню.