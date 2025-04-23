Підживіть рослини попелом: користь від цього буде неймовірна

Дачники дуже активно використовують попіл для підживлення рослин – не лише для овочевих культур, але й для кущів та дерев. Фахівці навіть вважають попіл однією з найкращих підгодівель для рослин.

Попіл з твердих порід містить 30 мінералів, які необхідні для розвитку рослин, пише 24 Канал з посиланням на Kvitkainfo.

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Деревний попіл корисно застосовувати для суниці, смородини, малини, картоплі, капусти, гарбуза, помідорів, огірків, буряку. А от підживляти попелом не можна журавлину, лохину, камелію, азалію та рододендрон.



Попелом можна підживлювати троянди / Фото Pexels

Найкраще для підживлення городу підійдуть дрова листяних культур (в них найбільше калію), а особливо берези. Цінний попіл також отримують при спалюванні трав’янистих рослин. У торф’яному попелі найменше калію та фосфору, але багато кальцію.Після спалювання попіл варто зберегти в сухому місці в дерев’яному ящику.

Як використовувати попіл для рослин

Деревний попіл можна використовувати в сухому чи рідкому вигляді. Якщо у першому випадку попіл посипають на ґрунт як добриво, то в другому випадку вже потрібно готувати настій чи розчин.

Для цього склянку попелу потрібно розмішати в 10 літрах води. Цим розчином підливають рослини замість мінерального добрива. Перед використанням розчин потрібно розмішати, оскільки в ньому утворюється осад.

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Щоб приготувати настоянку потрібно 1/3 відра заповнити попелом й залити гарячою водою та дати настоятися 2 доби. Далі настій потрібно процідити й використовувати для кореневого підживлення.

Обприскувати рослини цим розчином потрібно ввечері в тиху погоду. Таку обробку радять робити 2 – 3 рази на місяць. Розчин допоможе захистити культури від хвороб й шкідників – дротяників, попелиць, нематоди та слимаків.