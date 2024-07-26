Сковорідку ззовні можна легко очистити: відвалиться навіть найстаріший нагар

Часто сковорідки втрачають привабливий вигляд через те, що ніхто не витрачає достатньо часу та зусиль на те, аби відмити не тільки середину сковорідки, але й її зовнішню частину.

Якщо у вас виникає спокуса викинути старі сковорідки та каструлі через те, що вони негарно виглядають, спершу подумайте про те, щоб спробувати очистити увесь посуд. Ви можете сильно здивуватися тим, наскільки це просто.

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Як почистити дно сковорідки

Існує кілька порад, які допоможуть зберегти каструлі та сковорідки чистими навіть на дні. Але перед тим, як братися за чищення, потрібно дізнатися й профілактику. Перш за все, не можна обливати посуд холодною водою, поки він ще гарячий.

Так ви зможете зберегти антипригарні властивості посуду. Якщо ж вже надто пізно, і на посуді величезний шар іржі й нагару, тоді потрібно братися за способи його врятувати. Один простий спосіб може допомогти вам не тільки позбутися від бруду, але ще й усуне неприємні запахи та впорається із дезінфекцією.

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Все, що вам потрібно зробити, це насипати харчову соду на дно сковорідки чи каструлі, аби вона була покрита до країв. Після цього додайте оцет та залиште на 10 хвилин. Коли відбудеться реакція, вам потрібно буде протерти губкою дно круговими рухами.

Якщо ж ваш посуд виготовлений зі склокераміки, тоді доведеться використати інший метод. Перш за все, ви можете використати звичний засіб, яким очищуєте середину каструлі. Він ідеально підійде й для дна посуду.



Посуд потрібно мити правильно / Фото Pexels

А за допомогою алюмінієвої губки вам потрібно буде обережно видалити залишки засобу, які легко відійдуть завдяки дії цього методу. Після цього не забудьте ретельно промити сковорідку за допомогою води з милом.