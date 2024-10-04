Емальована каструля буде як новенька: ось як відмити її всередині

Дуже часто доводиться стикатися з тим, що емальовані каструлі після тривалого використання темнішають та втрачають свою білизну. Втім, повернути її все ж можливо.

Емальований посуд дуже часто є найкращим варіантом на кухні, адже він безпечний та виглядає дуже красиво. Втім, для того, щоб так все й залишалося протягом років, потрібно докласти зусиль та розібратися, як за ним доглядати, пише "Главред".

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Як помити емальовану каструлю

Перш за все, вам потрібно налити у каструлю воду та всипати туди 25 грамів лимонної кислоти. Відразу ж після цього ставте каструлю на вогонь та чекайте, аж поки вода не почне кипіти. Після цього не варто вимикати плиту: дайте розчину прокипіти з пів години, якщо нагар та жовтизна дуже сильні.

Але якщо за цей час ви ще не помітили надійного результату, то можна залишити посуд кип'ятитися навіть надовше. А ось коли бруд вже почне відходити, все, що залишається – це злити воду та потерти каструлю звичайнісінькою губкою.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Втім, це не єдиний спосіб почистити емальований посуд. Також для цього ви можете використати й інший інгредієнт, який можна знайти на будь-які кухні – а саме харчову соду. З неї та невеликої кількості води потрібно зробити пасту та втирати її у бруд, поки він не відійде.



Каструлю можна легко відмити / Фото Pexels

Комбінація двох методів може дати найкращий результат, і тоді усі каструлі на вашій кухні незабаром вже знову блищатимуть чистотою.