Ці 5 способів очищення липучок надзвичайно ефективні: варто їх спробувати

Взуття та одяг на липучках може бути надзвичайно зручним, але з часом, на жаль, липучки зношуються. І для того, щоб не замінювати їх щороку, потрібно навчитися їх чистити.

Липучки складаються з сотень крихітних нейлонових гачків та петель, які можуть легко поєднуватися між собою. І дуже часто з ними виникають проблеми, адже гачки поєднуються не тільки з петлями, але й зі сміттям, брудом та ворсинками. Та все ж почистити липучки може бути дуже просто.

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Ще одна липучка

Один з найпростіших трюків очищення липучки полягає в тому, щоб взяти ще одну такого ж типу та потерти шорсткі сторони одна об одну по ворсу в одному напрямку. Цей метод може привести до того, що весь бруд, який заплутався у липучці, збереться в клубок і легко від'єднається.

Шпилька

Для того, щоб почистити крихітні ворсинки, які буде важко вхопити, експерти рекомендують використовувати шпильку чи швейну голку. її потрібно вставити під кутом у ворс і обережно підіймати. Втім, діяти потрібно обачно, аби не порвати петельки і не пошкодити маленькі гачки.

Зубна щітка

Чиста суха зубна щітка може стати чудовим методом очищення старої липучки. Вам потрібно проводити нею обережно в протилежному напрямку від ворсу, аби видалити усе непотрібне сміття, що забилося всередину.



Зубною щіткою можна відчистити липучку / Фото Pexels

Скотч

Для дрібних частинок, які потрапили у важкодоступні місця липучки, ви можете скористатися скотчем. Все, що вам потрібно зробити – це взяти шматочок скотчу та приклеїти його прямо до липучки. А для більших ділянок ви можете спробувати покатати по ній валик для ворсу – він також буде досить ефективним.

Пилосос

Звісно, вам потрібно буде зняти насадку з пилососа перед тим, як пройтися ним по липучці. Проте це буде ефективним методом очищення великих липучок від пилу – наприклад, тих, що прикріплені до меблів чи килимків.