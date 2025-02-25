Бруд буде відпадати шматками: бойлер можна почистити, не розбираючи

Бойлер – це важливий прилад в домі, без якого іноді непросто обійтися. Та якщо ви раптом помітили, що якісь поди стала гірша, це може означати, що настав час чистити прилад від накипу.

Експерти наголошують, що бойлер потрібно чистити щорічно – особливо, якщо жорсткість води у вашому домі досить висока, повідомляє 24 Канал. Це допомагає запобігти поломкам, накопиченню бруду та іншим неприємностям.

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Як зрозуміти, що бойлер потрібно почистити?

На періодичність, з якою вам потрібно чистити бойлер, впливає якість води. Коли її показники нормальні, рекомендується робити це раз на три роки, а ось якщо вода жорстка – тоді кожного року.

Але є й кілька тривожних дзвіночків, за якими можна зрозуміти, що час очищувати бойлер:

Збільшується час нагріву.

Температурний режим води не відповідає цифрам на датчику бойлера.

Збільшуються витрати електроенергії. На кожен міліметр накипу вони зростатимуть на 10%.

З'являються сторонні звуки під час роботи бойлера.

Змінюється колір та запах води.

Місткість для рідини перегрівається.



Бойлер потрібно періодично чистити / Фото Pexels

Як почистити бойлер від накипу без розбирання?

Якщо ви не знаєте, як почистити бойлер, аби при цьому не розбирати прилад, вам може допомогти перевірений домашній засіб. Перш за все, відключіть бойлер від мережі, а тоді злийте з нього воду. У 5 літрах теплої води вам потрібно розчинити 200 – 300 грамів лимонної кислоти.

Залийте цей розчин прямо в бойлер через отвір подачі води. Залиште його там приблизно на 4 – 6 годин, аби розчин подіяв. Після цього злийте рідину та промийте бойлер кілька разів чистою водою. Ввімкніть його у мережу та наповніть водою.

Як почистити бойлер від іржі

Якщо у воді багато заліза, то на стінках бойлера, на жаль, може з'явитися не тільки накип, але й іржа. В такому випадку варто скористатися оцтом. Розчин оцту потрібно зробити, розмішавши його з водою у співвідношенні 1:1, а після цього залити у бойлер, як і коли видаляєте накип. Після обробки потрібно якісно промити бак.