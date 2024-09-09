Сталева раковина буде блищати чистотою: ось чим її потрібно мити

Прибирання кухні може дуже сильно затягнутися, якщо ви не знаєте, як швидко та якісно почистити раковину. Адже саме на ній часто збираються різноманітні забруднення з усієї кухні.

Мийку на кухні потрібно чистити регулярно для того, щоб вона не покривалася складними забрудненнями. Втім, іноді уникнути плям неможливо, і тоді потрібно просто розібратися, як з ними швидко впоратися.

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Як почистити раковину з нержавіючої сталі

Перш за все, вам потрібно прибрати з раковини усе сміття, що там могло опинитися, а після цього промийте раковину водою. На засохлі залишки їжі можна нанести трохи мийного засобу, а потім промити гарячою водою, щоб відділити їх.

Після цього вам потрібно буде взяти звичайнісіньку харчову соду, яку можна знайти на будь-якій кухні. Раковину потрібно посипати нею, адже вона досить м'яка, щоб не подряпати покриття, але водночас допоможе впоратися із нальотом від жорсткої води та залишками жиру.

М'якою нейлоновою щіткою потріть харчову соду в напрямку металевого "малюнку" на раковині. А у важкодоступних місцях для якісного очищення можна скористатися старою зубною щіткою.

Зрештою ви можете взяти оцет та розпорошити його на залишки соди пульверизатором. Дві речовини вступлять у реакцію та почне виділятися піна. Кислотність оцту дуже корисна для того, щоб розкладати відкладення кальцію, що могли утворитися на вашій раковині – саме вони спричиняють ці неприємні водянисті плями.



Плями на раковині можна легко відмити / Фото Pexels

Потрібно зачекати кілька хвилин, а після цього ви можете ретельно промити раковину водою. Негайно висушіть її, аби уникнути плям від води. Якщо ж плями дуже стійкі та не зникли після очищення, ви можете приготувати засіб з склянки оцту та чверті склянки винного каменю – кристалічного осаду, що виникає під час виробництва вина.

Абразивна текстура речовини просто ідеальна для очищення, тож нанесіть ложку пасти на пляму та залиште на 5 хвилин, після цього змийте водою. Ви побачите, що від забруднення не залишилося й сліду.