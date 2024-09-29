Міжплиточні шви будуть сяяти чистотою: потрібно всього кілька хвилин

Кахельне покриття – одне з найбільш довговічних і його можна знайти практично у будь-якому домі. Втім, доглядати за ним іноді непросто. Між плитками забивається сміття та бруд, а також там може з'являтися цвіль.

Може здатися, що достатньо просто протирати плитку вологою ганчіркою, і вона залишатиметься чистою, та це не так. У шорстку поверхню стиків вбирається багато бруду і вологи, і через це чищенню цих місць потрібно приділяти набагато більше уваги.

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Як почистити шви між плиткою

Народні засоби популярні тим, що їх може використати будь-хто, і потрібний реманент для них знайдеться у кожному будинку. І коштують вони набагато дешевше спеціалізованих хімічних засобів.

Отож, перш за все, ви можете скористатися содою. Вона підходить для роботи з усіма видами кахлю, окрім натурального кахлю та мармурової плитки. І використовувати цей спосіб можна будь-де, адже сода не містить ніяких токсичних речовин і стовідсотково безпечна.

Приготуйте розчин з половини склянки соди та 300 мілілітрів води. Також вам потрібна буде стара зубна щітка, тканинна серветка чи просто звичайна ганчірка. Соду висипайте в місткість та потрохи додавайте воду, поки не утвориться однорідна густа кашка. Після цього потрібно взяти зубну щітку та добре занурити її в розчин.

Нанесіть засіб на стики рівномірним і не надто товстим шаром. Зачекайте 30 – 40 секунд, поки закінчиться реакція, а після цього можна стирати розчин ганчіркою. Колір швів почне змінюватися і світлішати у вас на очах.



Сода допомагає почистити шви між плиткою / Фото Pexels

Ще один популярний спосіб – це сода з перекисом водню. Їх потрібно змішати у пропорції 4:1, а для того, щоб підвищити ефективність такого засобу, ви можете в нього також додати трохи рідини для миття посуду. Особливо це актуально, якщо ви працюєте на кухні – мийний засіб допоможе відмити увесь жир, що в'ївся у шви.

А ось якщо стики не просто брудні, а ще й вражені грибком та цвіллю, без спеціальної хімії, на жаль, не обійтися. Як правило, потрібно використовувати кислоти чи луги, які можна купити у вигляді готового засобу чи концентрату, який потрібно буде розвести згідно з інструкцією.

Наносити засіб потрібно також обережно, і вони точно допоможуть вам впоратися із проблемою грибка.