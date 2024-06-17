Срібло буде сяяти чистотою: як почистити його вдома, щоб не лишити подряпин

Срібні прикраси надзвичайно популярні, але з часом метал може втратити свій блиск та вже не виглядати так привабливо. На щастя, ви цілком можете почистити свої прикраси вдома самостійно.

Чистка срібла в домашніх умовах насправді зовсім не складна, а також – швидка та безпечна. Втім, проводити її потрібно досить регулярно і з використанням правильних засобів, тож Поради 24 діляться кількома правилами очищення срібла.

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Як почистити срібло вдома

Забруднення срібла призводить до його окислення. І це явище використовують у ювелірній справі для планомірного старіння, втім, це також призводить і до втрати привабливого вигляду ваших прикрас. І спосіб впоратися із проблемою простий – використовувати прості домашні засоби для очищення.

Втім, зважте на те, що використання хімічних речовин для чищення може не призвести до бажаного результату. Тож набагато краще підійдуть такі інгредієнти, як попіл, зубна паста, оцет та сода.

Як почистити срібло крейдою

Крейду потрібно розтерти в порошок та додати трохи води, а потім нанести пасту на своє срібло. Акуратно розітріть пасту по поверхні усієї прикраси, але не тріть надто сильно, аби не подряпати камені та не розхитати їх.



Срібло можна легко почистити вдома / Фото Pexels

Як почистити прикраси сіллю

Один з найпростіших способів очистити ваші прикраси від бруду вдома – це скористатися продуктом, який точно є на кожній кухні, а саме сіллю. Для цього вам потрібно налити в алюмінієву каструлю стакан води, і після закипання розчинити чайну ложку солі. Якщо ж забруднення дуже сильні, ви можете додати більше солі.

Вироби потрібно прокип'ятити у розчині протягом 10 – 15 хвилин.

Як почистити срібло мильним розчином

Мильний розчин допоможе позбутися свіжих забруднень, а також пилу. Якщо на ваших прикрасах є камені, потрібно просто додати чайну ложку рідкого мила до склянки з водою та помістити виріб у розчин. Після миття не забудьте ополоснути його.