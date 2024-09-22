Як почистити скляну вазу зсередини: зелений наліт зникне назавжди

Живі букети можуть прикрасити будь-який дім, ось тільки вазу після застояної води часом відмити зовсім непросто. А у скляних виробах будь-яке забруднення відразу ж стає дуже помітним.

Не слухайте тверджень про те, що як не мий вазу, вона однаково залишатиметься тьмяною – це просто не так. Насправді ж відмити скло чи кришталь всередині досить просто, пише Берегиня.

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Як почистити скляну чи кришталеву вазу

Перш за все, вам потрібно добре помити вазу ззовні, аби при очищенні внутрішньої частини усі забруднення відразу ж впадали в око. Кришталь – це досить примхливий матеріал, який за неправильного догляду може стати тьмяним і втратити увесь блиск.

Догляд за склом дещо простіший, але й воно може стати не дуже привабливим, якщо ніколи його не чистити. Соду потрібно відразу ж відкласти в сторону. Кришталеву вазу відмивайте у простій теплій воді. Якщо ж забруднення дуже сильні, тоді ви можете використовувати слабкий розчин мила або ж м'який засіб для миття посуду.



Скляну вазу помити дуже просто / Фото Pexels

А ось з очищенням рифленої поверхні допоможе стара зубна щітка. Коли вироби помутніли, ви можете протерти їх крупною сіллю, та стежте, аби гострі крупинки не подряпали матеріал. Після миття не забудьте сполоснути вироби чистою водою із додаванням оцту, а потім протріть проспиртованою серветкою – це допоможе повернути блиск.

Ось ще кілька простих способів почистити вазу всередині, якщо у неї дуже вузьке горло: