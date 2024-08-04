Стару емальовану каструлю ще можна відмити: не викидайте її

Іноді каструлі досягають такого рівня забруднення, що здається, що простіше вже викинути посуд, а не бавитися з тим, аби його відмити. Та всього один простий метод може змінити вашу думку.

Можливо, у вас на кухні якраз лежить стара непотрібна нікому каструля, яка забруднена вже надто сильно для того, аби її використовувати. Та видалити нагар і кіптяву з емалі може бути простіше, ніж ви думали.

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Чим відмити емальовану каструлю?

Коли ви хочете почистити посуд від нагару та кіптяви, вам потрібно приготувати для цього спеціальний засіб. На щастя, зробити його можна з продуктів, які вже є вдома.

Вам знадобляться:

нашатирний спирт;

рідке господарське мило;

сода.

Для того, щоб приготувати засіб для чищення, змішайте у місткості 4 ложки рідкого господарського мила та 2 ложки нашатирного спирту. Після цього цей засіб вам потрібно рівномірно розподілити по дну емальованого посуду.



Каструлю можна легко помити / Фото Pexels

Каструлю потрібно зверху накрити пакетом, аби нашатирний спирт не вивітрювався. Після цього залиште на пів години, аби засіб подіяв. Згодом потрібно додати трохи соди на щітку та потерти нею дно, аби видалити нагар. Ви будете здивовані тим, наскільки легко він буде відлипати від каструлі.

Якщо на посуді залишився жовтий вапняний наліт, тоді ви можете спробувати видалити його щавлевою кислотою. Додайте всередину посуду одну ложку засобу та залийте окропом. Кислота дуже потужна тож точно впорається із будь-якими плямами.