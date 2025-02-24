Жорсткі рушники стануть м'якими та пухнастими: потрібно додати в прання одну річ

Постійне прання призводить до того, що рушники стають жорсткими на дотик. Якщо їх не прати належним чином, то з часом вони можуть стати досить неприємними до тіла. Експерти з прибирання розповіли про один метод, який відновить їх до ідеального стану вже після першого циклу прання.

Якщо не прати рушники належним чином, то з часом вони стануть такими, що почнуть «дряпати» тіло, пише 24 Канал з посиланням на Express. Одне просте рішення знову зробить їх пухнастими.

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Рушники втрачають свою м’якість тоді, коли пральна машина перевантажена чи використовується занадто багато пом’якшувача. Він спричиняє накопичення залишків у волокнах, зменшуючи вбираючу здатність.

Гуру з прибирання стверджують, що використання білого оцту під час прання є найкращим природним способом відновлення рушників. Якщо рушники є жорсткими, тоді до миючого засобу потрібно додати дистильований оцет, який зніме захисну плівку з рушників та допоможе відновити їхню пухнастість.



Оцет пом'якшує рушники / Фото Pexels

Кислотність оцту розчиняє лужні накопичення на рушниках, полегшуючи їх виполіскування під час циклу прання. Білий оцет є натуральним пом’якшувачем тканини, розслабляючи волокна рушника, щоб зменшити жорсткість.

Для того, щоб рушники стали м’якими, потрібно налити оцет у відділення для прального порошку, але вже не використовувати пом’якшувач. Налаштуйте прання на стандартний цикл гарячої води, щоб оцет міг впоратися з накопиченням під час прання.

Щоб розпушити волокна, перед тим, як покласти рушник в сушильну машину, спробуйте його злегка струсити. Також можна використовувати кульки для сушіння, які відновлять пухнастість рушників. Їхній рух допоможе відокремити всі волокна, які злиплися. Як альтернативу замість оцту можна взяти харчову соду та відбілювач без вмісту хлору.