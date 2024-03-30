Як виростити красиві гладіолуси: правила посадки й догляду за квітами

У списку найпопулярніших квітів завжди знайдеться місце для гладіолусів. Попри те, що їх треба кожного року викопувати і садити, вирощувати їх не зовсім складно. Головне – це правильно обробити бульби, вибрати місце та не забувати про поливи й підживлення.

Гладіолуси люблять сонце, тому в клумбі треба для них виділити сонячну ділянку. Важливо їх вирощувати на рівних місцях, без нахилу. Квіти люблять дренований ґрунт з середньою родючістю. Кислі чи вапняні ґрунти гладіолусам не підходять.

Дивіться також Які квіти треба посадити до Великодня: їх всього 5

Коли садити гладіолуси

Взагалі ділянку для гладіолусів радять перекопати ще восени, удобривши ґрунт органічними та мінеральними добривами, а садити можна вже наприкінці квітня чи на початку травня. Важливо, щоб земля була прогріта до 10 градусів тепла.

Підготовка до посадки

Цибулини гладіолусів треба готувати до посадки десь за місяць. Їх треба очистити від сухих лусочок, які можуть заважати росту пагонів. Після очистки їх треба розкласти в коробки та перенести в тепле приміщення від 22 градусів тепла для пробудження.

Вже перед самою посадкою їх треба замочити в слабкому розчині марганцівки чи мідного купоросу.



Правила догляду за гладіолусами / Фото Pexels

Як садити гладіолуси

Висаджувати бульбоцибулини треба на глибину, яка втричі перевищує діаметр самих бульб (від 10 до 15 сантиметрів). Висаджуйте у рядки чи глибокі ями – для розташування мінігруп. На дно треба засипати кілька сантиметрів піску, а зверху субстратом.

Особливості догляду за гладіолусами

За гладіолусами треба доглядати, щоб рослина повноцінно зацвіла, та достатньо декілька простих процедур.

У посуху підливайте квіти. На кожен квадратний метр треба 1 літр води. Після поливу землю добре розпушуйте.

Підживлювати квіти можна тоді, коли почне рости третій листок. Для цього використайте 30 грамів азотних, фосфорних та 20 грамів калійних добрив. Друге підживлення можна вносити, коли квітка вродить шість листків (по 15 грамів кожного попереднього компоненту або 30 грамів осінньої суміші).

Зів’ялі суцвіття видаляйте, щоб завадити появі шкідників та збудників хвороб. Для високих сортів застосуйте опору.