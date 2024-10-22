Конденсат на вікнах навіть не з'явиться: ось простий спосіб з ним впоратися

Конденсат на вікнах з'являється через різницю температур на вулиці та в будинку, і може бути дуже неприємним. Мало того, що на поверхні скла утворюється наліт, так ще й він може призвести до появи плісняви на стінах поряд.

Ігнорувати конденсат на вікнах не можна, адже зрештою він може принести чимало проблем. Та для того, щоб ліквідувати конденсат, спершу потрібно встановити причину, чому він з'являється. І Поради 24 підготували кілька способів впоратися із надокучливою проблемою.

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Чому на вікнах утворюється конденсат?

За життя ви точно не раз помічали, як вікна "пітніють" у холодну погоду. І це явище може виникати з кількох причин:

Порушення герметичності вікна – якщо тепле повітря з квартири швидко виходить назовні, поверхня конструкції вікна завжди залишатиметься холодною.

Широке підвіконня чи важкі штори – вони блокуватимуть доступ теплого повітря до скла і заважатимуть прогріванню.

Слабкий рух повітря – вологе, тепле повітря не може залишити приміщення, і через це скупчується велика кількість водяної пари.

Брак пластикового вікна – в цьому варіанті краплі вологи будуть концентруватися всередині склопакети, а уникнути їх просто неможливо.



Конденсат на вікнах можна прибрати / Фото Pexels

Як впоратися з конденсатом на вікнах?

Впоратися з проблемою конденсату можливо і навіть потрібно. Перший спосіб універсальний – установка в будинку побутового осушувача повітря. Ця техніка допоможе знизити вологість у домі, а це призведе до зменшення кількості конденсату та його зникнення.

Також є кілька інших речей, які допоможуть вам позбутися конденсату, і ось кілька з них: