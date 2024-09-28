Миші не повернуться в будинок ніколи: як миттєво вивести гризунів

З настанням холодів миші можуть пробратися в будинок чи квартиру з метою пошуків їжі. Якщо ж ви застали в оселі непроханих "гостей", тоді спробуйте застосовувати кілька методів, які їх найбільше лякають.

Гризуни дуже не люблять різких та сильних запахів, пише Express. Деякі навіть приємні для нас аромати, для мишей є їдкими та дуже вражають їхні нюхові здібності.

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Які запахи відлякують мишей

Миші та щури не люблять запаху лаванди, тому можете вдома розвести олію лаванди з водою та обприскати розчином плінтуси та місце біля смітника. Також на підлогу можете на деякий час поставити кілька гілочок лаванди.

Гризуни дуже не люблять сполуку лімонен, яка міститься в лимонах, грейпфрутах та апельсинах, тому для того, аби вони втекли з оселі – скористайтеся цитрусовою олією. Її теж треба розбавити з водою та протерти розчином плінтуси, підлогу та добре вимити ділянку біля смітника.



Миші дуже не люблять зайвих запахів / Фото Pexels

Також гризуни дуже бояться запаху ментолу, тому активно можете використовувати олію перцевої м’яти. Запах цієї олії миші асоціюють з небезпекою та страхом, тому уникають тих місць, де її чути та намагаються якомога далі від них триматися.

Окрім розчинів, ефірні олії можна нанести на ватні кульки та покласти в тих місцях, де теоретично можуть ховатися миші.