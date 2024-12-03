Результат за один день: як позбутися молі назавжди

З настанням холоду міль активно пробирається до джерел тепла, тож залюбки оселяється у шафах з речима. З цією комахою треба боротися одразу після того, як помітите її, оскільки вона здатна зіпсувати вбрання.

Міль дуже любить речі з мохеру, шерсті, альпаки, ангори, шовку, кашеміру, пір’я та хутра, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Ці матеріали містить кератин та білок, яким міль харчується, а от синтетика їх не цікавить.

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Як вивести міль з шафи

Шкідників також приваблюють речі із запахом поту, шкіри чи жиру, тому в шафі мають стояти виключно чисті речі. Дехто з міллю бореться усілякими варіантами тривалий час, втім вивести її можна досить просто й легко.

Виявляється, що шкоду речам наносять личинки молі. Самки відкладають яйця на тканинах, з яких потім вилуплюються гусениці. Саме вони прогризають светри та інші речі. Щоб вивести міль, радимо скористатися кількома порадами.

Користуйтеся валиком для одягу

Завдяки липкому валику, можна видалити яйця молі та личинки. Також після прання одяг треба сушити на сонці. Сонячне світло допомагає прогнати личинки та змусить їх випасти з тканини.

Періть одяг перед зберіганням

Ховаючи сезонний одяг в шафу – обов’язково його виперіть. Навіть кількагодинне носіння светра може залишити частинки бруду, жиру чи клітини шкіри, які й приваблять комах.



Поради, які позбавлять від молі в шафі / Фото Pexels

Зберігайте речі в контейнерах

Щоб запобігти проникненню молі, зберігайте речі в пластиковому контейнері. Плетені кошики не підійдуть, оскільки міль може проникнути всередину.

Заморожуйте речі

Для захисту раз в рік помістіть речі з вовни чи шовку в пакет та поставте в морозильну камеру. Це знищить яйця та личинки.

Що робити, якщо міль є в шафах

Пилососьте кімнати та шафи

Пилосос здатен видалити личинки, які сприятимуть вилупленню молі. Приділяйте увагу плінтусам, куточкам килимів та ретельно пропилососьте полички в шафах.

Скористайтеся натуральними репелентами

Міль дуже не любить запаху кедрової олії, лаванди, розмарину, чебрецю та гвоздики. Якщо розпилити олії цих рослин в шафі чи розкласти змочені спонжики в сітчасті мішечки, то міль покине шафу з одягом.