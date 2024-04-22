Молі в шафі більше не буде: 5 дієвих засобів, які справді допомагають

Міль часто заводиться в шафі та є шкідником №1, адже здатна зіпсувати вовняну річ та виїсти її до дірки. Раніше для того, щоб позбутися від молі всі купляли нафталінові кульки, але окрім них є ще багато інших способів.

Нафталінові таблетки пронизані хімічними речовинами, які є токсичними не лише для людей, але й для домашніх улюбленців. Тому варто скористатися альтернативними варіантами та захистити свої речі від уїдливої молі.

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Чому міль харчується одягом

Більшість людей думають, що доросла міль їсть одяг, але насправді шкідником є личинки. Для розвитку їм потрібен вітамін В, тому вони харчуються людським волоссям, потом, плямами від напоїв, аби отримати поживні речовини.

Личинки не люблять, коли їх турбують, тому пошкодження можна виявити на тому одязі, який ви не носите часто. Щоб молі у вашій шафі більше не було, розповімо, як її позбутися.



Молі можна легко позбутися / Фото Pexels

Зберігайте одяг чистим

Перед тим, як заховати всі зимові светри далеко в шафу, переконайтеся в тому, що вони чисті. Якщо на них не буде плям та поту, то міль не оселиться, бо не буде мати чим харчуватися.

Пакетики з сушеною лавандою

Лаванда має сильний запах, який відлякує міль. Додайте її в стару шкарпетку, панчоху чи спеціальний мішечок. Таким чином ваш одяг не лише буде гарно пахнути, але й автоматично стане захищеним від шкідників.

Кульки з ефірної олії лаванди

Якщо у вас немає сушеної лаванди, тоді скористайтеся ефірною олією. Треба ватяні кульки занурити в розчин та поставити в шафу.

Шматочок мила

Ароматне мило також здатне відлякати міль. Просто киньте жменю обмилків у паперовий пакет, проробіть у пакеті кілька невеликих отворів і закріпіть верхню частину степлером. Потім покладіть пакет у шафу з одягом.

Пластівці та миючий засіб

Наповніть миску з пластівцями та водою та додайте кілька чайних ложок засобу для миття посуду. Поставте її під джерело світла, яке буде увімкненим всю ніч. Метелики прилетять на світло, потраплять у воду, але вже не зможуть вибратися через залишки миючого засобу.