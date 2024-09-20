Як вивести поганий запах з туалету: ось що потрібно використовувати
Джерело:"РБК-Україна"
У туалеті часто може не досить приємно пахнути, тому є кілька порад, які допоможуть усунути неприємний запах. Він може з’являтися через нерегулярне прибирання санвузла, погану вентиляцію чи зламані сифони.
Найчастіше саме один з цих факторів стає причиною поганих ароматів, пише "РБК – Україна". Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, тоді радимо кілька найефективніших способів, які вам допоможуть.
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Почистіть витяжку
Неправильна вентиляція в туалеті може призвести до застояного та поганого запаху. Почистивши витяжку, ви забезпечите циркуляцію повітря та допоможете усунути неприємні аромати.
Поставте коробку з содою на бачок
Харчова сода здатна дезодорувати та нейтралізувати запах у туалеті. Однієї упаковки вистачить на місяць. Увесь цей час сода буде нейтралізовувати поганий аромат.
Помийте унітаз з оцтом
Оцет не лише прибере поганий запах, але й допоможе усунути мінеральні відкладення в туалеті. Також оце допомагає для прочищення фільтрів кранів.
Найкращі поради для усунення поганого запаху з туалета / Фото Pexels
Залийте в бачок миючий засіб
Влийте в бачок кілька столових ложок рідкого мила, пів склянки оцту та пів склянки соди. Таким чином вода певний час буде спускатися ароматизована та усуне поганий запах.
Почистіть унітаз оцтом і сіллю
Поганий запах може йти від унітаза, тому варто зробити пасту з оцту та солі. Змішайте всі інгредієнти у пропорції 4:1 та натріть поверхню. Зачекайте деякий час, а тоді змивайте.
Додайте кілька крапель лимона
Щоб прибрати поганий запах, розріжте лимон навпіл, вичавіть з нього сік та збризніть унітаз. Фрукт має кислотні властивості, які очистять унітаз та виведуть неприємний аромат.
Використовуйте ефірну олію
Аромат ефірної олії буде триматися у ванній тривалий час. Він діє навіть краще, ніж освіжувач повітря. Для цього скористайтеся дифузором або ватними кульками, змоченими в ефірній олії. Обирайте для ванної олію лемонграсу, чайного дерева, евкаліпту, чебрецю чи перцевої м’яти.