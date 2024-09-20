Як вивести поганий запах з туалету: ось що потрібно використовувати

У туалеті часто може не досить приємно пахнути, тому є кілька порад, які допоможуть усунути неприємний запах. Він може з’являтися через нерегулярне прибирання санвузла, погану вентиляцію чи зламані сифони.

Найчастіше саме один з цих факторів стає причиною поганих ароматів, пише "РБК – Україна". Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, тоді радимо кілька найефективніших способів, які вам допоможуть.

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Почистіть витяжку

Неправильна вентиляція в туалеті може призвести до застояного та поганого запаху. Почистивши витяжку, ви забезпечите циркуляцію повітря та допоможете усунути неприємні аромати.

Поставте коробку з содою на бачок

Харчова сода здатна дезодорувати та нейтралізувати запах у туалеті. Однієї упаковки вистачить на місяць. Увесь цей час сода буде нейтралізовувати поганий аромат.

Помийте унітаз з оцтом

Оцет не лише прибере поганий запах, але й допоможе усунути мінеральні відкладення в туалеті. Також оце допомагає для прочищення фільтрів кранів.



Найкращі поради для усунення поганого запаху з туалета / Фото Pexels

Залийте в бачок миючий засіб

Влийте в бачок кілька столових ложок рідкого мила, пів склянки оцту та пів склянки соди. Таким чином вода певний час буде спускатися ароматизована та усуне поганий запах.

Почистіть унітаз оцтом і сіллю

Поганий запах може йти від унітаза, тому варто зробити пасту з оцту та солі. Змішайте всі інгредієнти у пропорції 4:1 та натріть поверхню. Зачекайте деякий час, а тоді змивайте.

Додайте кілька крапель лимона

Щоб прибрати поганий запах, розріжте лимон навпіл, вичавіть з нього сік та збризніть унітаз. Фрукт має кислотні властивості, які очистять унітаз та виведуть неприємний аромат.

Використовуйте ефірну олію

Аромат ефірної олії буде триматися у ванній тривалий час. Він діє навіть краще, ніж освіжувач повітря. Для цього скористайтеся дифузором або ватними кульками, змоченими в ефірній олії. Обирайте для ванної олію лемонграсу, чайного дерева, евкаліпту, чебрецю чи перцевої м’яти.