Як боротися з професійним вигоранням: важливі кроки, які зможуть покращити стан

З вигоранням на роботі зустрічалися майже всі. Велика кількість завдань, дедлайни, а віднедавна ще й систематичне вимкнення світла добряче можуть вплинути на вигорання й спричинити таку собі апатію до всього, що пов’язано з роботою.

Якщо ви почали помічати за собою вже «перші дзвіночки», то варто не довго думати, а братися за вирішення цієї проблеми. Звісно ж, ви можете дати собі кілька днів, щоб точно визначити свій стан, але краще не затягувати з цим процесом, аби повністю не вигоріти.

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Зверніть увагу на кілька варіантів, які допоможуть швидко та легко позбутися від гнітючого стану в робочий час.



Поради, які допоможуть позбутися професійного вигорання / Фото Pexels

Як позбутися професійного вигорання

Зверніть увагу на спосіб життя. Щоб не прокидатися безсилими та з поганим настроєм, спробуйте налаштувати свій сон, почати здорово харчуватися, додати у життя більше руху, прогулянок та спілкування з друзями.

Ведіть щоденник. Щоб виявити причини стресу, почніть вести щоденник, в якому будете описувати ситуації, що спричиняють негативні емоції та аналізувати їх.

Захищайте себе. Не бійся захищати себе і відстоювати особисту думку. Якщо керівництво дає вам багато завдань, то проявіть сміливість поговорити та пояснити, що це впливає на вашу продуктивність і емоційний стан.

Впорядкування робочого часу. Щоб зменшити стрес від роботи, створіть гармонійний графік, який враховує роботу, час для сім'ї, соціальну взаємодію і особистий відпочинок.

Поділіться своїми почуттями. Пам’ятайте, що для того, аби знизити стрес, завжди можна звернутися до керівника, щоб розв'язати проблеми, пов'язані з роботою, через відкриту розмову та співпрацю.