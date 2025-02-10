5 способів позбутися тарганів: суперлайфхаки, які треба знати

Таргани в оселі можуть з’явитися зненацька. Якщо помітили у квартирі чи будинку хоч одного шкідника, одразу потрібно бити на сполох та вдаватися до одного зі способів їхнього виведення. Дуже важливо не допустити їхнього розповсюдження, оскільки тоді позбутися проблеми буде набагато важче.

Кухня є улюбленим місцем тарганів, тому саме в цьому приміщенні вони активно розмножуються, пише 24 Канал. До найкращих умов проживання тарганів належить підвищена вологість, напівтемрява та різноманітність доступної їжі. Важливо слідкувати за чистотою на столі та біля смітника, оскільки найменші крихти від продуктів можуть привабити комах.

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Позбутися від тарганів в оселі можна легко та просто. Варто лише скористатися одним з суперлайфхаків, які справді є дієвими та помічними в боротьбі зі шкідниками.

Борна кислота

Отрута тарганів на основі борної кислоти є найдієвішою. Вона роз’їдає стінки травного тракту, тому краще купити засіб у вигляді порошку. Ним треба обробити поверхні, де найчастіше помічаєте тарганів. Варто зробити приманку, змішавши сирий яєчний жовток з однією столовою ложкою борної кислоти.

Нашатирний спирт

Різкий запах нашатирного спирту добре відлякує тарганів. Розведіть розчин з водою й протріть ним середини шафок, плінтуси, підлогу, місце біля смітника.

Оцет

Протріть кухонні поверхні розчином оцту та води в однакових пропорціях. Таргани втечуть з оселі, оскільки такий різкий запах їх доволі сильно відлякує.

Ефірні олії

Слід розуміти, що шкідники є дуже чутливими до різних запахів, тому варто скористатися ефірною олією, яку потрібно нанести на місця, де знайдені сліди тарганів. Комахи сильно не люблять запаху лаврового листа, анісу, гвоздики, м’яти, бузини та пижма.

Хімічний спосіб

Легко позбутися тарганів можна завдяки хімічним препаратам. У побутових магазинах продаються інсектициди у різному вигляді. Радимо звернути увагу на гелі, пасти, спреї чи різноманітні пастки.