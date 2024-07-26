4 найкращі засоби від тарганів: ці копійчані методи зупинять їхню навалу

Таргани – це, певно, найбільш неприємні комахи з усіх. Та впоратися з ними може бути не так складно, як вам здається. І для цього навіть не потрібно купувати дорогі магазинні засоби. Достатньо буде того, що вже й так є у вас вдома.

Якщо у вашій оселі з'явилися таргани, потрібно одразу ж бити на сполох, адже ці комахи надзвичайно швидко розмножуються. Вони можуть бути не тільки неприємними, але й розносити по дому бруд та інфекції.

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Борна кислота

Порошок можна знайти у будь-якій аптеці, і він не тільки надзвичайно дієвий, але й досить дешевий. Він також допоможе досить активно боротися із тарганами. Щойно комаха проковтне борну кислоту, їй стане погано, і через деякий час вона загине.

Найкраще змішувати борну кислоту із жовтком яйця – сирим чи вареним. Цю суміш потрібно намастити в усіх місцях, де ви бачили тарганів. Втім, цей спосіб все ж має кілька недоліків: перш за все, він досить повільний, і вам може знадобитися приблизно місяць для того, аби позбутися усіх комах.

Порошки та гранули

Це синтетична отрута, яку дуже часто використовують для боротьби із тарганами.

Зазвичай у порошки додають досить сильні інгредієнти та нервово-паралітичні речовини. Порошки потрібно розсипати у місцях, де бігають комахи, і коли таргани пробігають по ньому, цього контакту достатньо, аби шкідник загинув.



Тарганів потрібно позбуватися / Фото Pexels

Гелі та пастки

В магазинах ви можете придбати також або гелі, або ж спеціальні пастки, які мають гель всередині. Такі засоби – це отрута для тарганів, яка має привабливий запах і спонукає комах її швидше їсти. Наносити їх потрібно у місцях, де ви помічали шкідників.

Втім, будьте обережними під час використання таких засобів та тримайте їх якомога далі від дітей.

Аерозолі

Вони також містять нервово-паралітичну речовину, і під час розпилювання аерозоль може потрапити в усі важкодоступні місця. Коли він потрапляє на тарганів, речовина призводить до летальних наслідків.

Використовувати їх варто обережно, і перед використанням аерозолю не забудьте спершу одягнути маску. Для підвищення ефективності засобу потрібно зачинити викна, а потім вийти з кімнати та причинити за собою двері. Після цього не забудьте провести вологе прибирання та провітрити кімнату.