Цвіль на стінах більше не турбуватиме: 5 найкращих способів її позбутися

Чорні плями на стінах можуть не тільки зіпсувати вигляд вашого дому, але й призвести до певної небезпеки для здоров'я, тож на цвіль потрібно зважати та відразу ж реагувати на її появу.

Грибок на стінах може бути настирливим, а також небезпечним – він дуже швидко захоплює поверхні неприємним нальотом та не зупиняється ані перед фарбою, ані перед шпалерами, ані перед бетоном, пише MOYO.

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Використайте оцет

Оцтовий розчин потрібно налити у розпилювач та нанести на поверхні, де ви помітили осередки плісняви. Залиште його так приблизно на годину, а після цього можна буде протерти стіни за допомогою вологої серветки чи звичайної губки. Ви помітите, що будь-які сліди плісняви зникли.

Та для того, щоб грибниця більше вас не турбувала, процедуру все ж потрібно повторити кілька разів з інтервалом у тиждень.

Етиловий чи нашатирний спирт

Вам потрібно взяти 10% розчин аміаку, адже він придатний для видалення цвілі у ванній та туалеті, на кухні та у будь-якій іншій кімнаті вашого дому. Аптечний розчин потрібно розділити з такою ж кількістю води, а після цього нанести на місця з пліснявою.

За кілька годин зітріть розчин серветкою чи губкою.

Сода

Сода – це універсальний засіб для прибирання, який допоможе впоратися з великою кількістю різноманітних забруднень, і в тому числі і з пліснявою. Вам потрібно приготувати содовий розчин з столової ложки соди та пів літра теплої води.

Розпорошіть його на поверхню та залиште на деякий час.

Перекис водню

Вам знадобиться 3% розчин перекису водню, і він неймовірно впорається з пліснявою, якщо вона з'явилася нещодавно. Але якщо грибок вже встигнув проникнути у товщу матеріалу, тоді впоратися з ним буде набагато складніше.

Наносити засіб можна на шпалери, меблі, у ванній та на кухні – він повністю універсальний.

Розчин йоду

Цей розчин помірно ефективний у боротьбі з грибком і його застосування насправді можна вважати радше превентивним заходом, ніж реальним способом впоратися з проблемою.

Відкриті пляшечки потрібно розставити у сирому приміщенні, і тоді цвіль взагалі не уразить стіни, адже буде відбуватися активне випаровування йоду.