Секрети фарбування меблів: ось як це робити, аби фарба трималася роками

У вас вдома чи на дачі точно знайдеться тумбочка, полиця чи ціла шафа, яка так і кричить: потенціал! Навіть якщо вона трохи пошарпана чи немодно полакована, ви можете пофарбувати її у стильний колір та ідеально вписати у свій інтер'єр.

Якщо ви знайшли якийсь предмет меблювання в комісійному магазині, який влаштовує вас усім, окрім кольору, тоді не сумнівайтеся та купуйте його! Адже нанести інший колір фарби на дерево можна й самотужки вдома, і з цим простим домашнім проєктом впорається навіть новачок.

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Як правильно фарбувати меблі вдома

Якщо ви нетерпляча людина, то найскладнішою частиною в усьому фарбуванні буде час очікування між нанесенням шарів. Особливо після того, як ви нанесете перший шар ґрунтовки і проєкт буде перебувати у своїй "потворній" стадії.

На цьому етапі проєкту ви можете ставити під сумнів кожне рішення, яке призвело до ідеї пофарбувати предмет меблювання, але панікувати все ж не варто. Всього кілька порад – і ви точно досягнете бажаного результату.

Що потрібно для фарбування меблів:

деревне мило;

ганчірка для прибирання;

серветка з мікрофібри;

наждачний папір зернистістю 120 та 220;

латексна фарба на вибір;

лоток для фарби та ущільнювач;

пензлик та ворсовий валик.

Підготуйте робоче місце

Перше, що вам потрібно зробити – це знайти добре провітрюване місце у домі і застелити його тканиною чи плівкою. За допомогою викрутки зніміть усю фурнітуру з меблів – замки, ручки тощо.

Вийміть усі висувні ящики та заклейте скляні, металеві чи дзеркальні частини, які не мають бути пофарбовані.



Фарбувати меблі потрібно обережно / Фото Pexels

Відшліфуйте поверхню

Якщо меблі вже пофарбовані, але не дуже гладкі, за допомогою наждачного паперу ви можете повністю видалити фарбу та відшліфувати усю поверхню. Після цього протріть її для того, аби видалити увесь пил та сміття та очистьте за допомогою мила.

Ґрунтуйте поверхню

Якщо виріб у хорошому стані та не має запахів, найбільш ефективною буде ґрунтовка на водній основі. Втім, якщо ви відчуваєте дивні запахи, тоді вам варто знайти таке ґрунтування, що буде створювати бар'єр над деревиною.

Проводити ґрунтування варто у приміщенні, що дуже добре провітрюється. Також не забудьте про те, аби вдягнути респіратор.

Відшліфуйте поверхню перед нанесенням фарби

Після того, як ґрунтовка повністю висохне, візьміть наждачний папір з дрібним зерном та видаліть ним усі видимі мазки, що залишила ґрунтовка. Протріть поверхню тканиною, а вже після цього наносьте перший шар фарби.

Для того, щоб покрити усі місця, вам доведеться використовувати не тільки валик, але й пензлик. Втім, наносьте на нього невелику кількість фарби, аби уникати появи крапель, адже вони – ваш найбільший ворог.

Після висихання першого шару вам потрібно ще раз відшліфувати недоліки наждачним папером та почистити бруд ганчіркою. Для деяких меблів знадобиться і третій шар, але для більшості випадків двох буде цілком достатньо.