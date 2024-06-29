Найкращий спосіб мульчувати огірки у липні: допоможе покращити врожай та ґрунт

Якщо ви хочете отримати гарний урожай огірків, потрібно присвятити чимало часу догляду за ними. Не тільки поливати, але й боротися з хворобами, вносити добрива та, звісно ж, мульчувати.

Мульчування – це дуже важлива процедура, яка потрібна для того, щоб волога не випаровувалася в спекотні дні надто швидко, і огірки отримували таку потрібно для них воду. Для мульчування можна використовувати багато матеріалів, та все ж є кілька важливих правил, яких варто дотримуватися.

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Як правильно мульчувати огірки в липні

Мульчування буде корисне не тільки у випадку, якщо потрібно зберегти вологу в землі. Воно також може скоротити час вашого перебування на городі, адже допомагає зупинити ріст бур'янів, а також вимивання поживних речовин з ґрунту під час дощів.

Втім, траву для мульчування потрібно косити ще до того, як вона зацвіте, інакше ви можете зробити собі ж погану послугу і випадково засадити бур'янами цілу ділянку.



Огірки потрібно мульчувати / Фото Pexels

А ось під час мульчування за допомогою соломи пам'ятайте, що вона може поглинати з землі азот. Тож раз на 10 – 14 днів вам потрібно буде використовувати азотні підживлення, аби ґрунт залишався родючим. І не забувайте про те, що шар соломи не має бути надто товстим – не більше, ніж 5 – 7 сантиметрів.

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Перед тим, як починати мульчувати огірки, подбайте про те, аби видалити з грядки усі бур'яни, полити ґрунт, а після цього викласти мульчу рівним шаром. Врахуйте також і те, що якщо шар мульчі буде надто тонким, тоді він не зможе захистити ґрунт від випаровування вологи чи росту бур'янів. А якщо він буде надто товстий, тоді він заважатиме нормальній циркуляції повітря.