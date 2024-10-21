Щоб цвіла цілий рік: ось ідеальний спосіб полити орхідею

Якщо ви хочете вирощувати орхідеї вдома, вам вже, певно, доводилося чути про те, що ці квіти – не найпростіші у догляді. Втім, з правильним поливом ви будете насолоджуватися цвітінням рослини майже цілий рік.

Орхідея – це надзвичайно популярна кімнатна рослина, що може прикрасити будь-який дім. Але для того, щоб по-справжньому насолодитися її красою, вона має цвісти, а іноді досягти цього непросто. Причина може бути у поливі, і Поради 24 розповідають, як виправити проблему.

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Які є помилки в поливі орхідеї

Квітка потребує правильної вологості, і мовиться тут навіть не тільки про полив, але й обприскування. Його можна і потрібно проводити, але обережно. Дуже важливо, щоб вода не потрапляла на квіти та пелюстки, і якщо ви не будете дотримуватися цього правила, на них можуть з'явитися коричневі плями, які спровокують обсипання усієї рослини.

Втім, коли у приміщенні повітря надто сухе і обприскування вже недостатньо, для покращення мікроклімату ви можете використати зволожувач.

Правильний ж полив дозволяє орхідеї залишитися здоровою та зберегти блиск і тривале цвітіння. Для орхідей підходить трохи зволожений субстрат, але зайва рідина в кашпо може призвести до загнивання коренів.



Орхідея потребує поливу / Фото Pexels

Як поливати орхідею восени та взимку

В ці пори року орхідея переходить до фази спокою та готується до нового цвітіння, тож поливати її потрібно рідше – раз у два тижні чи навіть рідше, якщо у кімнаті досить прохолодно.

Звертайте увагу на те, що перед наступним поливом субстрат вже має бути майже сухим. Поливати потрібно теплою водою, аби не викликати у рослини стрес. А ось добрива в цей час вносити не потрібно взагалі. Після поливу не забувайте видалити надлишки води з піддона та листя.

Як поливати орхідею навесні та влітку

А ось в цей час рослина активно розвивається та цвіте, тож з поливом варто бути уважними й проводити його один – два рази на тиждень залежно від стану субстрату.

Він має бути злегка вологим, але не сирим. Перезволоження субстрату може призвести до гниття коріння та листя. Також експерти радять проводити полив вранці чи ввечері, коли на орхідею не потрапляють прямі сонячні промені. Воду можна попередньо кип'ятити чи відстоювати, а також додавати до горщика спеціальні добрива.