За якої температури потрібно прати постільну білизну: важливо знати, аби не зіпсувати її

Постільна білизна – це досить довговічна річ, якщо доглядати за нею правильно. Втім, якщо ви доберете неправильну температуру прання, це може нашкодити тканині.

Якщо ви будете неправильно прати постільну білизну, вона може дуже швидко зноситися, полиняти чи навіть обрости ковтунців. Іноді через поганий догляд постільна білизна навіть рветься.

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На якому режимі прати постільну білизну

Перш за все, потрібно зрозуміти, з якого матеріалу зроблена ваша білизна, аби потім не виявити, що ви неправильно підібрали цикл прання під тип тканини.

Сатин перуть за температури 60 градусів із порошком і відбілювачем. Речі потрібно вивернути навиворіт. Не прати разом із синтетикою.

перуть за температури 60 градусів із порошком і відбілювачем. Речі потрібно вивернути навиворіт. Не прати разом із синтетикою. Льон – білий за температури в 90 градусів, а кольоровий – 40 – 60. Також потрібно вивертати навиворіт.

– білий за температури в 90 градусів, а кольоровий – 40 – 60. Також потрібно вивертати навиворіт. Шовк – прати за низької температури. Максимум – 30 градусів, а також потрібно використовувати мішок для прання і не включати режим віджими.

І через цю інформацію ви вже знаєте, що використовувати максимальну температуру можна тільки з білим льоном, а для інших тканин така гаряча вода буде дуже шкідливою.



Прати постільну білизну потрібно обережно / Фото Pexels

Як прати кольорову білизну

Відразу після покупки білизну потрібно випрати руками у теплій воді, а вже після цього можна прати її тільки у пральній машинці. І в жодному випадку не можна прати білизну разом з іншим одягом, навіть якщо вона збігається за кольором.

Якщо ви не знаєте, на якому режимі прати білизну, завжди найкращим варіантом буде температура у 40 градусів. Важливо розуміти, що під час прання кольорової білизни у порошку не має бути жодних відбілювальних елементів, адже інакше вона втратить колір і малюнок.