Рушники будуть м'які та пухнасті, як в готелі: ось як їх для цього прати

Можливо, ви помічали, наскільки м'які рушники у готелях та відразу ж після покупки. Для того, щоб досягати такого ефекту вдома після кожного прання, вам потрібно знати кілька секретів.

Прання рушників – це дуже важливе завдання, яке чимало людей не сприймають достатньо серйозно. Але всього кілька змін у ваших звичках до прання цих речей можуть суттєво змінити їхню м'якість, пише Real Simple.

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Ніколи не заповнюйте пральну машину

Ця порада – перше, що ви маєте запам'ятати для того, щоб правильно випрати рушники. Оскільки перевантаження машинки може означати, що рушники не матимуть вільного місця для того, щоб добре крутитися та піддаватися дії мийного засобу.

Зважайте на те, що рушники досить важкі та вбирають багато води, тож ви не помилитеся, якщо завантажите трохи менше одягу, ніж зазвичай.

Періть тільки рушники

Насправді прання рушників разом з рештою одягу може бути шкідливим для ваших речей, і для рушників також. Так ви точно не отримаєте найкращого можливого результату, а текстура рушників стане шорсткою та неприємною.

Оскільки рушники вимагають більше часу для того, аби висохнути, ви можете залишати їх у сушарці надовше. Але також ви можете пошкодити рушники, якщо пратимете їх з речами іншого кольору.



Рушники потрібно прати окремо / Фото Pexels

Будьте обережні з мийними засобами

Іноді більше – зовсім не означає краще. Тож потрібно бути дуже уважними, коли додаєте пральний порошок. Зазвичай велика його кількість може спричинити накопичення прального засобу у волокнах, а через це рушники стають жорсткими та неприємними на дотик.