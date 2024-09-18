Ці 5 речей потрібно викинути з шафи вже зараз: вони є причиною безладу

Зміна пір року – це ідеальний час для того, щоб почати наводити лад у домі. І хоч вашу шафу бачить не так багато людей, втім, розібрати безлад там дуже важливо.

Осінній гардероб може займати досить багато місця у вашій шафі, і якщо ви хочете, щоб у ній завжди був лад, а вдалий образ можна було підібрати за лічені хвилини, тоді просто необхідно підтримувати порядок серед речей, ділиться професійна організаторка Емілі Пресіадо-Фонсека.

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Все пошкоджене

Якщо речі, що ви зберігаєте у шафі, пошкоджені – можливо, настав час із ними попрощатися. Кожен сезон потрібно починати з очищення всього, що є пошкодженим та вже непридатним до носіння.

Зверніть увагу на футболки та водолазки, що мають розтягнуті коміри, а також на речі, які більше не підходять вам за розміром. Можливо, вам треба буде поміряти деякий одяг для того, щоб переконатися у тому, чи він ще вартий місця у вашій шафі.

Старий літній одяг

Якщо ви все ще тримаєте у шафі шорти, які вийшли з моди роки тому, старі купальники, пляжні сумки тощо – тобто весь цей одяг, який ви не носите насправді – пора з ним попрощатися.

Цікаво! Ви можете спробувати просте правило – пригадайте, чи ви носили якусь річ зі свого гардероба за останні пів року. Якщо відповідь буде "ні", то є дуже великі шанси, що ви не вдягнете її знову взагалі. В такому випадку з нею можна просто попрощатися.

Подряпані сонцезахисні окуляри

На жаль, окуляри, навіть якісні, не служать вічно, і є пошкодження, з якими вже не вийде нічого вдіяти. Зокрема, якщо вони погано на вас сидять, чи якщо на скельцях з'явилися подряпини, тоді варто просто викинути річ та не займати місце нею.



Окуляри, які подряпані, потрібно викинути / Фото Pexels

Речі, які вам не потрібні постійно

Простір у шафі, на жаль, не безмежний, тож зберігати у ній речі, якими ви не користуєтеся постійно, немає жодної потреби. Якщо у вас є костюми з вечірок, шикарні сукні, які ви вдягаєте всього раз на рік – можливо, краще помістити їх у чохли та повішати у коморі, аби звільнити шафу для речей, які потрібні вам частіше.

Так ви також зможете позбутися візуального безладу, який заважає вам оцінити свій одяг та підібрати образ на день.

Предмети, що пов'язані з негативом

Можливо, ця футболка з концерту нагадує вам про неприємне розставання? Тоді найкращим виходом буде пожертвувати її чи передати комусь іншому. Все, що викликає у вас негативні емоції, як-от розчарування чи занепокоєння, має назавжди піти з вашої шафи.