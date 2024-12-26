Щоб обов'язково збулося: ось як правильно загадувати бажання на Новий рік

Новий рік вже зовсім скоро, і, певно, всі знають про традицію загадувати бажання в момент, коли б'ють куранти. Втім, цей процес має ще кілька нюансів, про які знають не всі.

Новий рік – це одне з найбільших не церковних свят у році, і більшість людей очікують на нього з нетерпінням. І навіть скептики загадують бажання у новорічну ніч, сподіваючись, що воно здійсниться, повідомляє 24 Канал. Та для цього бажання потрібно загадати правильно.

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Записка у пляшці

Для цього способу загадування бажання вам знадобиться пляшка від шампанського чи іншого алкоголю. Бажання потрібно записати на папірці, скрутити в трубочку та заховати у пляшці.

Закоркуйте її та відкладіть якомога далі, поки бажане не збудеться.

Бажання під подушкою

Якщо ви маєте досить багато бажань, обирати всього одне необов'язково! Просто запишіть їх усі на різних папірцях, загорніть у трубочку та покладіть під подушку у новорічну ніч. Лягайте спати, а вранці дістаньте одну записку. Те, що там написано, і здійсниться у прийдешньому році.

Попіл та ігристе вино

Певно, це один з найбільш популярних способів загадувати бажання. Для цього бажання потрібно записати на папірці, спалити його, а попіл висипати в бокал з ігристим вином. Після цього вино потрібно випити – але все це зробити потрібно за дванадцять ударів годинника!



Загадувати бажання потрібно опівночі / Фото Pexels

Втім, є дещо простіший та швидший спосіб – перед новим роком у келих з шампанським потрібно кинути кілька пелюсток будь-якої квітки, загадавши бажання. Рівно опівночі вино потрібно випити, і тоді бажання збудеться.

Банка з бажаннями

Усі свої бажання запишіть на листочки та складіть їх у банку, наповнивши її ще й конфеті, маленькими гілочками ялинки та навіть обгортками від цукерок. Але закривати банку потрібно тільки опівночі. Тоді відставте її на цілий рік – після цього банку можна буде відкрити і подивитися, які бажання здійснилися.

Бажання на соді

Цей ритуал начебто може покращити фінансовий стан та позбавити боргів у прийдешньому році. Напередодні свят потрібно написати на папері усі свої борги, іпотеки та кредити. Потім листочок потрібно посипати содою та загасити оцтом. Цей обряд, проведений у північ, допоможе "погасити" борги наступного року.