Ідеальний спосіб зберігати банани: вони тижнями не чорнітимуть

Восени дуже важливо споживати якомога більше фруктів, у яких містяться поживні речовини – в тому числі й банани. Та для цього потрібно знати, як їх можна зберігати вдома, аби вони не чорнішали всього за кілька днів.

Чимало людей зіштовхуються з тим, що банани дуже швидко чорнішають після того, як їх приносять з магазину додому – і пов'язано це передусім з неправильним зберіганням.

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Як правильно зберігати банани

Для того, щоб ваші банани не чорніли, вам перш за все потрібно зрозуміти, які фрукти можна вважати стиглими. Зокрема, якщо шкірка в них вже стала сонячно-жовтою, тоді вони вже дозріли і потрібно думати про те, як їх зберігати.

Бо зелені банани, наприклад, можуть лежати і достигати прямо на підвіконні, а ось стиглі лишати там не варто. Якщо ви хочете зберегти жовті банани якнайдовше, їх потрібно покласти по окремості, відділивши банани один від одного. А для кращого результату ви можете навіть загорнути плодоніжку банана у фольгу.

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Банани радять зберігати не у холодильнику, а за кімнатної температури. Втім, покласти їх потрібно так, щоб на них потрапляло якомога менше сонячних променів. Перекладати до холодильника банан потрібно вже тільки тоді, коли ви побачите на ньому почорніння – це допоможе сповільнити процес псування.



Банани потрібно зберігати правильно / Фото Pexels

Також відразу ж після повернення з магазину вам потрібно дістати банани з пакета, а найкраще взагалі підвішати їх на гачки чи мотузки.