Щоб не пліснявів і не засихав: додайте одну річ в упаковку до хліба

Звісно, це надзвичайно неприємно – коли доводиться викидати хліб через те, що він зіпсувався. А з настанням тепла він може почати висихати навіть швидше, тож потрібно вдатися до кількох трюків.

Якщо ви знаєте один простий секрет, ви зможете продовжити життя свого хліба на цілих два тижні. І для цього вам знадобиться тільки один простий овоч, який точно знайдеться у вас вдома.

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Як правильно зберігати хліб

Чимало людей намагаються боротися зі харчовими відходами. І, звісно ж, ніхто не хоче викидати зіпсовані продукти через те, що просто не встигнув їх з'їсти. Тож ви можете скористатися простим способом, який допоможе зберігати продукти, а зокрема і хліб, свіжими.

І ось найбільш ефективна порада – разом із хлібом до вашого пакета вам потрібно також покласти паличку селери. Так, це може здаватися неймовірним, але цей метод справді працює! Він не буде сохнути та пліснявіти протягом 2 – 3 тижнів.



Хліб можна зберігати разом із селерою / Фото Pexels

Попри те, що ви можете вже використовувати пластикові обгортки та хлібниці, зазвичай вони недостатньо ефективні та не можуть зберегти хліб свіжим довше, ніж на кілька днів. Натомість може бути корисною морозильна камера – вона допоможе уникнути і почерствіння, і плісняви – звісно ж, за умови правильного використання. У такому випадку хліб навіть не змінить свій смак після розморожування.

Зокрема, для ефективного заморожування хліба ви можете використовувати техніку нашарування. І магазинний, і домашній хліб будуть досить добре заморожуватися, якщо перед тим, як класти його в поліетиленовий пакет, ви також складете його у два шари плівки.

Незалежно від того, нарізаний хліб чи цілий, він може спокійно зберігатися у морозильній камері протягом кількох тижнів.