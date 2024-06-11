Хліб не пліснявітиме і не черствітиме: ось де його зберігати

Хліб – це практично незамінний продукт на кухні, і може бути дуже неприємно, якщо він зіпсується до того, як ви встигнете його використати. Та для того, щоб цього не сталося, його потрібно правильно зберігати.

Суперечки, де краще зберігати хліб – у хлібниці чи в холодильнику, точаться досить довго. Втім, правильна відповідь на це питання все ж існує, і влітку знати її особливо важливо.

Цікаво Місячний календар стрижок на червень 2024: у які дні категорично не можна стригтися

Чимало людей для того, щоб зберегти свіжість хліба, кладуть його до холодильника. Начебто там він не псується і не черствіє. Та чи справді можна так робити?

Чи можна зберігати хліб в холодильнику

Виявляється, у холодильнику хліб почерствіє втричі швидше, ніж у хлібниці за кімнатної температури. І вся справа в тому, що в холодильнику із хлібом відбувається процес кристалізації крохмалю. Саме в його результаті хліб і стає черствим.

Втім, якщо вам потрібний свіжий хліб на якісь 2 – 3 дні, ви все ж можете класти його в холодильник. А ось для більш тривалого зберігання цей прилад не підходить.

Правила зберігання хліба у холодильнику:

не загортайте в поліетиленовий пакет;

покладіть в паперовий пакет, а вже після цього – в харчову плівку. Тоді вологу, що почне випаровуватися, поглине папір, а сам хліб залишатиметься хрустким. Також зверніть увагу на те, що гарячий хліб класти до холодильника не варто, адже він може швидко покритися конденсатом.



Хліб можна зберігати у холодильнику недовго / Фото Pexels

Де зберігати хліб на кухні

Найпростіший спосіб зберігання хліба – це, звісно ж, хлібниця. Але й там він не лежатиме довго – максимум два дні. Найкраще ж хліб зберігається у дерев'яній хлібниці.

Перед тим, як класти його туди, потрібно загорнути його у мішечок – наприклад, лляний. Тримайте хлібницю далі від прямих сонячних променів.

Також для довготривалого зберігання можна покласти хліб і в морозилку – там він буде зберігатися від 3 до 6 місяців. Якщо на хлібі немає упаковки, його потрібно загорнути в поліетиленовий пакет, плівку чи фольгу.