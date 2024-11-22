Імбир ніколи не буде сохнути та псуватися: секрет його зберігання

Якщо ви хочете насолодитися смачним чаєм та зміцнити свій імунітет, тоді імбир буде ідеальним вибором. Ось тільки іноді він псується швидше, ніж його встигають використати.

Імбир – це універсальний та дуже корисний кухонний продукт, який славиться своїм яскравим смаком та неймовірною користю для здоров'я, повідомляє 24 Канал. Та якщо вам набридло викидати сухі залишки кореня, які ви не встигли використати, саме час розібратися з основними правилами його зберігання.

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Як правильно зберігати свіжий імбир?

Для того, щоб кореневище імбиру не псувалося, зберігати його потрібно не на стільниці, а у холодильнику, попередньо поклавши у герметичний поліетиленовий пакет, аби на нього якомога менше потрапляло повітря.

Окрім того, він завадить волозі скупчуватися на поверхні продукту, а це вбереже ваш імбир від передчасної появи цвілі. Ще одне правило – імбир не варто попередньо нарізати та чистити, адже він буде через це швидше псуватися. Якщо ж дотримуватися цих рекомендацій, імбир може зберігатися в холодильнику до двох місяців.



Імбир варто класти в холодильник / Фото Pexels

Що робити з начищеним імбиром?

Якщо ви випадково переборщили та нарізали надто багато імбиру, тоді викидати його теж не варто! Ви можете загорнути залишки у поліетиленову харчову плівку та покласти у холодильник. Ось тільки на кілька місяців забувати про нього не варто, адже у такому вигляді зберігатиметься продукт всього тиждень.

Ще один спосіб зберігання очищеного імбиру – у банці горілки в холодильнику. Спирт допомагає зберегти продукт свіжим на термін до 8 тижнів.

Як зберігати імбир довше?

Існує ще один геніальний лайфгак зі зберігання імбиру, якщо ви випадково купили його надто багато: ви можете його заморозити! Обгорніть його харчовою плівкою, попередньо розламавши на відносно невеликі шматочки, а тоді покладіть у морозилку. Імбир лежатиме так до пів року.

До речі, коли ви дістанете його з морозильної камери, не потрібно навіть чекати, поки він розморозиться – ви можете натирати його відразу.

Яка є головна помилка у зберіганні імбиру?

Про це вже згадували вище, але варто наголосити знову: якщо ви хочете довго зберігати імбир, ніколи не начищайте й не ріжте його заздалегідь. Це призведе до того, що він почне дуже швидко сохнути, або ж навіть запліснявіє, стане м'яким та непридатним до вживання.