Простий трюк, що збереже моркву свіжою місяцями: спробуйте його

Морква – це той продукт, який можна зберігати у себе в коморі до пів року, якщо дотримуватися одного просто правила.

Морква – це надзвичайно популярний продукт, з якого можна приготувати дуже багато різноманітних страв. Та для того, щоб зберегти моркву свіжою протягом тривалого терміну, вам потрібно знати кілька важливих правил і трюків.

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Як правильно зберігати моркву

Є один чудовий і ефективний спосіб, який дозволяє зберігати моркву протягом пів року, і вона залишатиметься свіжою, не буде пліснявіти та ставати м'якою. Чимало людей купують моркву відразу у великих кількостях, тож потрібно знаходити методи її зберігання, адже з'їсти багато моркви відразу вам точно не вдасться.

І досвідчена садівниця і пекарка Ненсі Бертвісл одного разу провела експеримент: вона взяла одну морквину і зберігала її протягом пів року за спеціальною технологією. І це виявилося надзвичайно дієвим, адже через шість місяців морква все ще залишалася у ідеальному стані.

Та перед тим, як повторити той самий спосіб у себе вдома, вам потрібно запам'ятати одне дуже важливе правило: моркву не можна мити перед зберіганням. Зважайте на те, що мита морква ніколи не буде зберігатися протягом тривалого часу.



Моркву потрібно зберігати у тканині / Фото Pexels

Також пам'ятайте, що морква надзвичайно чутлива до вологи, тож їй потрібно забезпечити збалансовану вологість, і так овоч залишатиметься свіжим. Вам потрібно взяти чисту бавовняну тканину, розкласти її на столі та почати загортати у неї моркву. Намагайтеся зробити так, щоб окремі морквини не торкалися одна одної.

В результаті у вас вийде такий собі "рулетик" із моркви. Тримати його потрібно якомога далі від інших овочів та фруктів, адже вони можуть спричинити швидше псування моркви.

Цей трюк ви можете застосовувати також і для інших овочів. Головне – не загортати в одну тканину різні види плодів.