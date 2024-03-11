Цей лайфхак допоможе зберігати огірки хрусткими: потрібно знати

Вживання свіжих фруктів та овочів – це дуже важлива частина правильного харчування. Та для цього потрібно вміти правильно зберігати продукти.

Часто у господинь виникає проблема із тим, щоб зберегти деякі овочі свіжими. Звісно, у холодильнику огірки не зіпсуються відразу, але вони можуть стати в'ялими, і від цього постраждає не тільки текстура, але і смак.

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Як правильно зберігати огірки

Коли мовиться про екологічно чисті продукти, на жаль, відразу ж виникає і проблема їхнього зберігання, адже вони мають досить обмежений термін придатності. А у випадку, якщо обмежений також і бюджет, це може стати справжнім кошмаром.

Та існує спосіб зберігання огірків, який допоможе їм залишатися красивими, хрусткими та свіжими ще протягом днів. Якщо ви не любите викидати їжу, тоді вам точно варто ним скористатися. І все, що вам потрібно – це звичайний пакет та паперові рушники.

Перше, що вам потрібно зробити – це дістати огірок з того пакування, в якому він був. Зважайте на те, що спосіб транспортування продуктів дуже часто не відповідає тому, як їх потрібно зберігати.



Огірки потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Після цього вам потрібно помити овоч та висушити його за допомогою паперового рушника. Згодом візьміть силіконовий пакет із застібкою, і вкладіть всередину паперовий рушник, огірки та закрийте його.

Саме паперовий рушник зможе вбирати усю зайву вологу, і це збереже ваші огірки свіжими протягом тривалого часу.

Також у той самий спосіб ви можете зберігати і коріандр. Зважайте на те, що можна використати і папір для запікання – він також може допомогти втримати ваші овочі хрусткими та свіжими.