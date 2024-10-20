Так робити не можна: 5 головних помилок у зберіганні яєць

Зазвичай після покупки яєць більшість людей просто закидають їх до холодильника та більше не думають про зберігання. Втім, іноді це призводить до неприємних помилок.

Яйця – це надзвичайно популярний продукт, і їх можна знайти майже у кожному холодильнику. Втім, про їхнє правильне зберігання знає не так багато людей, пише Real Simple.

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Не охолоджуєте яйця відразу ж

Якщо ви не кладете яйця у холодильник відразу ж після покупки – це велика помилка. Коливання температури мають вирішальне значення для безпеки, особливо коли мовиться про такий продукт, як яйця. У них можуть міститися бактерії сальмонели, а це означає, що продукт потрібно якомога швидше охолодити, аби уникнути їхнього розвитку.

У вашому холодильнику немає правильної температури

Для того, щоб яйця швидко охолодилися, потрібно слідкувати за тим, аби в ньому була встановлена правильна температура. Зважайте на те, що це має бути 4 градуси за Цельсієм чи нижче. У літній час потрібно дещо підвищити встановлену температуру.

Ви миєте яйця

Так, чимало людей миють яйця, думаючи, що це їх очищує, хоча насправді ви досягаєте протилежного ефекту, і миття яєць може підвищити ризик зараження.

Точніше, коли яйце миють, вода може всмоктуватися всередину через пори в шкаралупі. За чистоту переживати не варто: яйце всередині вже має захисну оболонку.



Яйця не потрібно мити / Фото Pexels

Ви не охолоджуєте зварені яйця

Наступного разу, коли ви будете варити яйця, не забудьте потім опустити їх у холодну воду. Коли яєчна шкаралупа вариться, захисне покриття змивається, і це робить пори оголеними та залишає яйця вразливими до бактерій та забруднень.

Ви використовуєте розбиті яйця

Якщо ви помітили у лотку з яйцями одне з тріщиною, може виникнути спокуса використати його першим, аби не витрачати продукт даремно. Втім, це також помилка. Використовувати яйця можна тільки у випадку, якщо ви випадково розбили їх нещодавно і знаєте, як утворилася тріщина.