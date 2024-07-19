Ви робили це неправильно: ось як потрібно зрізати перці, щоб вони не гнили

Перець – це чудова культура, яку досить просто виростити у себе на городі. Ось тільки під час збору урожаю деякі городники зіштовхуються з проблемою: плоди дуже швидко гниють.

Можливо, вам доводилося зіштовхуватися з проблемою: щойно ви зібрали урожай перцю, а вже за кілька днів плоди починають гнити ще до того, як ви встигли їх використати. І причиною тут може бути не тільки зберігання, але й неправильне зрізання плодів. Поради 24 розповідають, якої помилки часто припускаються дачники.

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Як правильно зрізати перець

Якщо ви хочете, щоб зібраний перець лежав в коморі протягом досить тривалого часу, тоді вам потрібно навчитися правильно знімати його з кущів. І зрізати перець варто так, аби плодоніжка на ньому залишалася досить довгою – не менше, ніж 4 – 5 сантиметрів.

Для того, щоб це було не дуже складно, досвідчені городники радять під час збору урожаю брати з собою гострі ножиці. І якщо на овочі збережеться досить довге стебло, це точно збільшить шанси на лежкість перців.

Якщо ви зріжете їх саме так, з великою ймовірністю вони пролежать протягом тижнів, а можливо, навіть довше. І вони точно не зіпсуються у перші дні після збору врожаю.



Перець потрібно зрізати ножицями / Фото Pexels

Як зберігати перець вдома

А що робити після того, як ви зрізали овоч? Звісно, довга плодоніжка вбереже його від гнилі, але й про правильне зберігання забувати також не варто. Якщо ви живете у квартирі, тоді місце для зберігання перцю краще за все облаштувати на утепленому балконі. Для цього підійде будь-яка тара – і кошик, і дерев'яний ящик, і звичайна картонна коробка.

Та перед тим, як покласти овочі на зберігання, перець потрібно щільно обгорнути папером. Ви будете здивовані, але так він може пролежати на балконі до чотирьох місяців!

До речі, якщо ви хочете зберігати перець і справді довго, його можна зрізати заздалегідь – коли він вже великий, але ще зелений. І після збирання вони "дійдуть" до зрілості прямо у вас у квартирі та пролежать свіжими аж до середини зими.