5 простих звичок для ефективного прибирання: вони полегшать ваш побут

Прибирання дуже рідко буває в радість, і здебільшого це тільки неприємний обов'язок, на який доводиться витрачати свій цінний час. Та що, якщо можна досягти охайності без значних зусиль?

Всі ми маємо певні звички, якими послуговуємося під час прибирання. І, можливо, настав час набути ще кілька, щоб полегшити свій побут та звести необхідне прибирання до мінімуму.

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Купуйте менше, але більш якісно

Замість того, щоб бездумно накопичувати велику кількість дешевих речей, спробуйте сфокусуватися саме на якості товарів. Якщо ви будете обирати хороші, нехай і більш дорогі речі, вони прослужать вам довше, і тоді не вимагатимуть частої заміни. Також це допоможе зменшити кількість непотрібних речей у вас вдома, а також зменшить витрати на купівлю.

Ну і, звісно ж, це вплине і на тривалість прибирання.

Переглядайте свої папери

Щойно до вашого дому потрапляють газети, журнали, квитанції, документи тощо, починайте їх сортувати. Перевірте, чи справді їх потрібно зберігати, чи можна залишити тільки в електронному форматі. Так ви уникнете накопичення зайвих паперів та збережете порядок у оселі.

Невеликі завдання потрібно виконувати одразу

Якщо якась задача займає хвилину чи менше, її потрібно виконати одразу. Це може бути швидке прибирання за собою, відправлення короткого листа поштою тощо. Наприклад, можна не ставити чашку чи тарілку до раковини, а відразу ж помити їх, і тоді ви уникнете накопичення посуду.

Такий підхід не тільки скоротить прибирання, але і збереже ваш час для важливіших справ.



Прибирання не варто довго відкладати / Фото Pexels

"Один новий – один старий"

Це правило допоможе вам стримати накопичення різних речей у вашому домі. Коли ви приносите щось нове до свого дому, перегляньте старі речі та викиньте один предмет. Це може бути старий одяг, застарілі кухонні прилади, чи меблі, які вам вже не потрібні.

Так ваш дім стане набагато більш організованим за лічені місяці.

Раз на тиждень швидко прибирайте безлад

Візьміть мішок для сміття та швидко пройдіться з ним по своїй квартирі чи дому. Відразу ж викидайте сміття до мішка і так позбувайтеся зайвого безладу. Після цього ви можете або переробити сміття, або викинути те. що не піддається переробці.

Також розгляньте можливість пожертвування старих речей, які вам вже не потрібні.