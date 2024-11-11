Принт з футболки можна прибрати: ось простий спосіб це зробити

Принти на футболках та худі виглядають гарно та можуть додати вашому образу індивідуальності та стилю. Ось тільки з часом вони починають тріскатися та відставати від тканини.

Іноді трапляється така ситуація, що сам елемент одягу ще виглядає гарно, а ось наклейка чи принт вже зносилися і починають тріскатися та відставати, повідомляє 24 Канал. Це не значить, що футболку вже потрібно відкласти тільки для носіння вдома. Її можна легко перевтілити.

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Як звести наклейку та принт з одягу?

Дуже часто за подарунок можна отримати футболку з цікавою картинкою, смішним жартом тощо. Ось тільки те, що здавалося смішним та цікавим кілька років тому, зараз може викликати одне тільки розчарування.

Але перед тим, як розібратися з тим, як зняти наклейку, потрібно зрозуміти, які є види принтів:

Термонаклейки. Відрізнити їх можна за кількістю кольорів та їхній яскравості. Фактуру тканини за такою наклейкою ви не побачите, а її матеріал щільний. Прасувати ділянку на одязі з такою наклейкою не можна.

Відрізнити їх можна за кількістю кольорів та їхній яскравості. Фактуру тканини за такою наклейкою ви не побачите, а її матеріал щільний. Прасувати ділянку на одязі з такою наклейкою не можна. Термодрук для нанесення зображення. В такій картинці ви помітите фактуру тканини через зображення, а сама картинка не дуже щільна.

В такій картинці ви помітите фактуру тканини через зображення, а сама картинка не дуже щільна. Трафаретний друк . Для нанесення такого зображення використовується трафарет та в'язка фарба. Від такої картинки, на жаль, можна позбутися тільки в один спосіб – викинувши річ. Малюнок тримається настільки міцно, що не зітреться навіть за роки.

. Для нанесення такого зображення використовується трафарет та в'язка фарба. Від такої картинки, на жаль, можна позбутися тільки в один спосіб – викинувши річ. Малюнок тримається настільки міцно, що не зітреться навіть за роки. Аплікація на вініловій основі. Зазвичай такі картинки складаються всього з двох кольорів, і не щільні. Текстуру тканини можна побачити, але не так добре, як під час термодруку.

То як же звести картинки? Для усіх способів, крім трафаретного друку, підійде метод з праскою. Для цього потрібно покласти футболку на рівну поверхню, а під малюнок підкласти рушник з внутрішнього боку футболки.



Принт можна вивести праскою / Фото Pexels

Зверху на малюнок покладіть вологу тканину, змочену в холодній воді. Добре відіжміть її, а тоді поставте нагріту праску на тканину та злегка натисніть на малюнок, аби добре його прогріти.

Зніміть праску, поки волога тканина не просохла. Залишки малюнка можна очистити ножем. Повторюйте цю процедуру, поки принт не зникне повністю.