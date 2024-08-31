Харчова міль назавжди зникне з круп: ці прості способи допоможуть

Харчова міль у крупах може стати величезним розчаруванням, адже тоді продукт вже не варто вживати в їжу. Та, на щастя, з проблемою можливо розібратися.

У кожної людини, певно, знайдуться запаси чаю, круп чи спецій на кухні. На жаль, око на них можете покласти не тільки ви, але й надокучливі шкідники. Причому якщо ви помітили в крупі міль, це значить, що крім метеликів там ховаються також і лялечки та личинки.

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Чим можна вивести харчову міль з кухні

Перш за все вам потрібно пам'ятати, що ці комахи дуже сильно полюбляють вологі приміщення з поганою вентиляцією. Саме через це правильне зберігання круп має вирішальне значення, і з заводської упаковки вдома їх потрібно відразу ж пересипати у скляні чи бляшані банки.

Також проведіть ревізію продукції – якщо ви помітили найменші ознаки молі, краще викинути пакет та не шкодувати про нього, адже вживати в їжу крупи, які уразили шкідники, може бути небезпечно навіть після термічної обробки.

Та якщо ви все ж вирішили врятувати крупу, зробити це можна ось так:

Висипте на тарілку та поставте крупу у мікрохвильову піч на 20 хвилин.

Або ж можна покласти в морозилку на кілька годин.



Крупу з міллю потрібно обробити / Фото Pexels

Як народними методами вивести міль

Шафки потрібно мити регулярно – і не тільки вологою ганчіркою, але й з використанням мильного розчину чи мийного засобу. Після цього витирайте полиці насухо та залишайте їх відкритими для провітрювання. Не забувайте й про те, щоб відкривати вікна, адже міль боїться прохолоди.

Але ось ще кілька засобів, які ви можете покласти у місця з міллю, аби відлякати її: