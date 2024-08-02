Ковтунці з одягу зникнуть назавжди: про ці лайфхаки знають одиниці

Деякі матеріали схильні до утворення ковтунців, а інші речі ви просто носите так часто, що вони вже виглядають старими? Не біда. На щастя, існує спосіб, який може легко виправити ситуацію.

Дуже часто з одягом трапляється така біда: на ньому з'являються маленькі грудочки з шерсті чи ниток. І через них навіть зовсім нові речі можуть втратити свою привабливість. Але повернути їм новий і красивий вигляд зовсім нескладно.

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Бритва

Для того, щоб позбутися ковтунців на одязі, вам потрібно натягнути проблемну частину одягу та почати плавно переміщати станок знизу вгору. Процедуру, втім, потрібно виконувати дбайливо та легко, аби ви випадково не пошкодили свою улюблену річ.



Бритва допоможе від ковтунців / Фото Pexels

Скотч

Клейка стрічка корисна не тільки у прямому призначенні, але й для використання у побутових цілях. З її допомогою ви можете легко очистити усі проблемні місця на своєму одягу. Все, що варто зробити – це приклеїти стрічку, щільно притиснути до ділянки, а після цього різко її відірвати.

Губка для посуду

Так, навіть звичайнісінька губка для посуду допоможе вам позбутися ковтунців! Потрібно сильно натягнути тканину та використати щільну частину сухої губки. Проводьте нею плавно по тканині вдовж волокон. Переконайтеся, що рухи обережні та не нашкодять вашому одягу.

Ножиці

Якщо у вас вистачить терпіння на цей спосіб, він також може бути досить корисним. Він також якісніший, адже так ви будете зрізати, а не обривати волокна, як це відбувається в інших випадках. Окрім того, обрізання ковтунців зменшить можливість їхнього швидкого повторного утворення.

Наждачний папір

Дрібнозернистий наждачний папір – це чудова альтернатива для чищення від ковтунців, якщо раптом у вас немає бритви чи ножиць. Працювати з наждачкою досить просто: вам потрібно розтягнути та зафіксувати тканину, а потім зчистити грудочки.