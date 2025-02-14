Квартира буде чистою завжди: список речей, які чистяться за 10 хвилин на день

Інколи тримати дім в чистоті є не завжди просто, оскільки маленькі діти чи домашні улюбленці можуть створювати безлад. Щоб вдома завжди було прибрано, потрібно взяти за звичку систематично очищати речі, які не займуть багато часу.

У випадку, якщо день завантажений, а справ досить багато, то допомогти може швидке прибирання, від якого результат буде одразу помітним, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Всього 10 хвилин буде достатньо, щоб привести дім до ладу, прибрати розкидані речі, чи почистити окремі деталі в кожній кімнаті. Ось список речей, які можна швидко помити.

Мікрохвильова піч

Наповніть миску водою й додайте всередину столову ложку оцту. Поставте ємність з розчином у мікрохвильову піч на 2 хвилини. Засіб допоможе розщепити залишки жиру й виведе поганий запах. Перед вийманням дайте мисці трохи охолонути, а тоді протріть мікрохвильовку вологою ганчіркою й вона знову стане чистою.

Туалет

Залийте унітаз миючим засобом, а потім протріть туалетною щіткою й змийте. На це вам знадобиться менше однієї хвилини. Додатково вологою ганчіркою протріть зовнішню частину, щоб прибрати зайву пилюку.

Холодильник

Протріть швидко холодильник, щоб усунути розлиті рідини й неприємні запахи. Знадобиться розчин з води та харчової соди. У ньому треба змочити ганчірку з мікрофібри й протерти полиці та дверні відділення. Харчова сода добре дезодорує неприємний запах, тож за бажання, можна поставити половину пачки всередину у дверцята, щоб вивести всі погані аромати.

Вітальня

Наведіть порядок на журнальному столику, витріть тумбу й телевізор, протріть полиці від пилюки й очистіть ліжко та диван від котячої шерсті.



Прибрати квартиру можна за 10 хвилин / Фото Pexels

Раковина

Зробіть суміш з харчової соди та оцту й почистіть ним раковину, яка стане чистою за кілька хвилин й буде сяяти наче нова.

Дотримання цих кількох порад призведуть до того, що вдома буде завжди чисто та охайно, а на прибирання доведеться витратити мінімум часу.