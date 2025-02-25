Подряпини зникнуть з лобового скла, екрана та вікна: елементарний лайфхак

Скло – це досить крихкий матеріал, і через це може постраждати навіть від зовсім невеликих пошкоджень. А ось про те, як ж відновити скло, знають далеко не всі – хоча це цілком можливо зробити.

Скло – це важливий матеріал для багатьох побутових речей – годинників, смартфонів, вікон, окулярів тощо. І якщо через необачне поводження з ними на предметах з'явилися подряпини, засмучуватися передчасно не варто – все ще можна виправити, повідомляє 24 Канал.

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Як прибрати подряпини зі скла зубною пастою

Цей метод – один з найпростіших, і його може використати кожен, та він все ще залишається досить дієвим. Так можна повернути привабливий вигляд окулярам, годиннику та екранам різноманітних гаджетів.

Для цього потрібно потерти вологою тканиною пошкоджену поверхню, а тоді на ватний диск вичавити трохи зубної пасти. Круговими обережними рухами потріть скло з подряпинами, а після цього протріть його серветкою.

Якщо ви відразу не помітите бажаного результату, процедуру можна повторити. Абразивні речовини у складі пасти допоможуть оновити скло швидко та безпечно.



Зубною пастою можна прибрати подряпини / Фото Pexels

Як оновити скло аміаком

Аміак – це досить корисна речовина для видалення подряпин зі скла. Для того, аби скористатися цим методом, потрібно замішати 15 грамів сухого аміаку та пів літра води. В розчині змочіть ватний диск та обробляйте скло, аж поки подряпини не зникнуть. Зазвичай це займає всього кілька хвилин.

Лак для нігтів

У кожного вдома знайдеться баночка лаку для нігтів – цього разу вам знадобиться прозорий, адже він залишиться непомітним на будь-якому склі. Спершу поверхню потрібно буде знежирити, а вже після цього нанести лак на подряпину пензликом. А надлишки приберіть шпателем, аби лак не був помітним.

Після того, як лак висохне, його потрібно акуратно заполірувати дрібнозернистим наждачним папером.

Харчова сода

Вона корисна не тільки на кухні, але й коли потрібно відремонтувати якесь скло. Щоб усунути нею подряпини, потрібно змішати її з водою у пропорції 1:1, а тоді густою пастою натерти подряпини круговими рухами. Після процедури скло потрібно вимити чистою водою, а тоді й засобом для миття скла.

Як прибрати подряпини з лобового скла?

Якщо пошкодження неглибокі, то тут на допомогу прийде WD-40. Точний склад цього мастила-аерозолі зберігається в таємниці, але воно точно допоможе вам прибрати і бруд, і неглибокі потертості з лобового скла.

Потрібно рівномірно розпорошити засіб по всій поверхні та потерти м'якою ганчіркою без ворсу чи серветкою. Почекайте, поки засіб просохне, а тоді ви помітите, що дрібні дефекти на склі зникли безслідно.