Як прибрати затхлий запах з шафи: найкращі методи, які дійсно допомагають
Джерело:Уніан
Навесні ми беремося до зміни гардероба та зимові речі змінюємо на легші, весняні варіанти. Часто можна зіткнутися з тим, що вбрання, яке простояло осінь та зиму погано пахне, а в шафі з’являється затхлий запах. Щоб позбутися цієї проблеми, треба скористатися кількома порадами.
Найчастішою причиною затхлості є недостатньо висохлий одяг після прання. Окрім того, цей запах ще й перейде на інше вбрання. Якщо ви не дивилися до одягу тривалий час, то на ньому цілком може бути навіть цвіль.
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Та найпоширенішою проблемою є банальна вогкість в квартирі. Сира кімната вбирає в себе вологу, тому речі починають погано пахнути.
Як прибрати затхлий запах з шафи
Якщо речі просто залежалися в шафі, то повитирайте полиці вологою ганчіркою та дайте їм добре висохнути. Втім, цей метод може не допомогти, тому треба вдаватися до перевірених способів.
Мішечки з сіллю
У бинт чи марлю насипте солі та міцно зав’яжіть. Важливо, щоб з цього мішечка не висипалася сіль. Поставте їх ближче до задньої стінки шафи. Сіль буде вбирати вологу, тому вам треба буде лише їх змінювати.
Ці поради допоможуть позбутися поганого запаху в шафі / Фото Pexels
Чайний пакетик
Пакетик чаю здатен не лише увібрати вологу, але й надати шафі приємного аромату. Міняйте їх раз на тиждень для ефективного результату.
Сода
Столову ложку соди розведіть в склянці води. Змочіть розчином ганчірку та повитирайте стінки й полиці шафи, потім все протріть сухими серветками.
Активоване вугілля
Від поганого запаху в шафі допоможе аптечний засіб. Кілька таблеток загорніть у марлю та поставте в куток шафи. Активоване вугілля усуває неприємний аромат.
Брусочки мила
Якщо хочете, щоб шафа завжди мала гарний запах, просто загорніть в бинт улюблене мило чи кілька старих брусочків. Гарний аромат буде зберігатися в шафі тривалий період.