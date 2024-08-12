Найкращий засіб проти укусу комара: знадобиться один продукт з кухні

Якщо ви добре відпочили на природі, скоріш за все, вас там покусали комарі. І хоча самі укуси не такі вже й болючі, свербіж, який залишається після них, може принести деякі неприємності.

Свербіж від укусу комарів може сильно дратувати, тож не дивно, що чимало людей шукають способи, аби його позбутися. І зовсім не обов'язково для цього використовувати хімічні засоби. Насправді в пригоді може стати звичайний банан – чи то навіть шкірка від нього.

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Як прибрати свербіж від укусу комара?

Коли комарі розмножуються, вони стають дуже активними, а це підвищує і ризик укусів. І деякі люди є надзвичайно чутливими до укусів комарів та інших комах. А це зрештою призводить до того, що на шкірі залишаються червоні пухирці, які сильно сверблять.

Та звичайна бананова шкірка допоможе позбутися цього свербежу та стане неймовірним народним засобом проти комариних укусів. Це пов'язано з тим, що у шкірці фрукта міститься надзвичайно багато натуральних олій, які можуть заспокоїти шкіру та зняти біль.

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Внутрішня частина бананової шкірки славиться також своїми антибактеріальними властивостями, а також вона дуже багата на вітамін. Вона є антигістамінним засобом, який просто ідеально підходить для лікування усіх укусів комах.



Укус комара можна прибрати шкіркою банана / Фото Pexels

Все, що потрібно зробити для того, аби відчути ефект – це потерти уражену ділянку банановою шкіркою, поки внутрішня частина її не стане коричневою. Залиште кашицю на шкірі приблизно на 30 хвилин, а після цього змийте.

Ви помітите, що свербіж починає поступово зникати. Окрім того, бананова шкірка також має протизапальні та протигрибкові властивості і може неймовірно добре зволожувати шкіру.