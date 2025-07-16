Відбитки пальців з техніки та дзеркал зникнуть за хвилину: найпростіший спосіб

Дуже часто навіть після прибирання квартира залишається дещо неохайною – а все через сліди пальців на меблях, техніці та дзеркалах, прибрати які часом непросто.

Для того, аби позбутися слідів пальців на усіх поверхнях дому, їх необов'язково протирати кожної миті, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток dianagolovets. Натомість потрібно приготувати один елементарний домашній засіб, що впорається з забрудненнями.

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Як позбутися плям від пальців

Якщо вам вже набридло постійно мати справу з плямами від пальців на техніці, стільницях, дзеркалах та інших поверхнях, саме час скористатися одним елементарним лайфхаком.

Відбитків пальців на поверхнях можна легко позбутися: дивіться відео

Зокрема, потрібно взяти звичайну пляшку з пульверизатором та додати в неї:

2 столові ложки ополіскувача для прання;

1 столову ложку оцту;

2 столові ложки мийного засобу;

пів склянки води.

Гарно перемішайте суміш та нанесіть її на поверхні. Тоді добре протріть ганчіркою, аби не залишилося слідів. І все – тепер, коли ви будете торкатися поверхонь, на них не залишатиметься слідів від пальців.

До слова, раніше ми вже розповідали про елементарний лайфхак, який допоможе підтримувати чистоту і порядок у шафі за 15 хвилин.