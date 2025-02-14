Як позбутися запаху риби на кухні: бабусин лайфхак, що досі працює

Їдкий запах риби може осісти будь-де – на посуді, руках, в холодильнику чи навіть на усій кухні. І аби позбутися його, потрібно докласти чимало зусиль.

Страви з риби можуть принести чимало користі організму, але крім того що вони ситні, вони ще й ароматні – і запах залишається на всіх матеріалах та поверхнях кухні, повідомляє 24 Канал. Але позбутися рибного амбре на посуді та обробних дошках можна простими лайфхаками.

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Оцет

Якщо потрібно прибрати запах риби з кухонного наряддя, сковорідки чи обробної дошки, потрібно приготувати розчин з оцту. Для цього 100 мілілітрів засобу розчиніть у літрі гарячої води. В цей розчин потрібно скласти увесь посуд, що пропахнувся рибою.

Залиште його так на 15 хвилин, а потім вимийте, як зазвичай – із мийними засобами.

Лимонний сік

Якщо запах осів на дерев'яній обробній дошці, тут на допомогу прийде лимонний сік. Добре протріть усю дошку половинкою лимона, а потім змийте кислий сік гарячою водою. До речі, можна діяти й на випередження – перед нарізанням риби натріть дошку лимоном, і тоді запах взагалі не пристане до неї.

Також лимонний сік допоможе позбутися і запаху риби на руках – потрібно тільки потерти долоні долькою цитруса.



Лимонний сік прибирає запах риби / Фото Pexels

Чайна заварка

Чашка чаю може заспокоїти нерви – або ж видалити неприємний запах з посуду та дошки. Все, що потрібно зробити – це заварити чашку дуже міцного чаю та залити нею посуд, що пахне рибою. Залиште так на кілька хвилин – і міцний чай забере запах риби.

Суміш соди

Якщо потрібно забрати запахи з холодильника, вам у цьому допоможе суміш соди. Її потрібно замішати на тарілці з водою та поставити в блюдечку у холодильник. Сода – це чудовий абсорбент, тож вона миттєво вбере всі сторонні запахи.