Жучки назавжди зникнуть з крупи: спробуйте цей легкий спосіб

Якщо ви помітили в себе в крупі бодай одного жучка – це значить, що з великою ймовірністю ваш продукт вже заражений комахами і їхніми яйцями.

Жучки – це завжди непрохані гості на кухні. Зазвичай вони з'являються несподівано, а ось позбутися їх потім вже зовсім непросто. І якщо ви побачили їх у своїй крупі, то починати боротьбу із шкідниками потрібно негайно.

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Як вивести жучків з крупи

Коли ви помітили непроханих гостей у гречці, пшоні чи іншій крупі, є чотири основні кроки, які потрібно зробити. Якщо ви будете дотримуватися цих простих інструкцій, кухня швидко стане чистою та безпечною.

Виявіть і викиньте заражені продукти

Якщо ви вже знайшли жучків у продуктах, цю їжу потрібно негайно викинути за межі житла. Перед цим замотайте продукти та крупи в пакет та викиньте у сміттєвий бак. Втім, є ймовірність, що кілька особин все ж втечуть перед тим, як ви це зробите.

Зазвичай епіцентр нашестя жучків – це крупи та каші, але оглянути потрібно не тільки їх, але ще й борошно, спеції, сухі квіти та корми для тварин і риб.

Обробіть продукти

Звісно, найбільш надійний спосіб позбутися жучків у крупі – це викинути її. Втім, є й альтернативний спосіб – обробка шляхом заморожування чи нагрівання у духовці. Потрібно обробити не тільки ті продукти, де ви знайшли шкідників, але й ті, що лежали поряд, адже є великий шанс, що жучки будуть і там.



В крупі можуть бути жучки / Фото Pexels

Очищення місткостей та банок

Полиці, де ви знайшли жучків, потрібно обов'язково почистити, так само як і банки та інші місткості – особливо у кутах та западинах. Після цього потрібно провести вологе прибирання. Радять протирати поверхні із використанням оцту чи господарського мила.

Захистіть продукти

Після того, як ви усунете жучків, дуже важливо простежити за тим, аби не відбулося повторного зараження. Радять для цього зберігати усі продукти у закритих місткостях зі скла, бетону чи пластику.