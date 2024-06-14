Як зробити каву та чай, якщо немає світла: названо прості лайфхаки

Нехай вас не лякає відключення світла в ранкову чи обідню пору, коли ви звикли пити каву чи чай. Приготувати напої можна досить просто, якщо заздалегідь підготуватися до виключення світла.

Якщо електрика відсутня – переживати не варто, оскільки приготувати каву та чай можна будь-коли, не чекаючи на появу світла, пишуть Поради 24.

Цікаво Літо – сезон холодних кавових напоїв: що варто про них знати

Як приготувати каву та чай без світла

За допомогою газової плитки

Не переживати за приготування напоїв можуть власники газових плит. Варто всього лише закип’ятити чайник та зробити чай в чашці з пакетиком чи запарити в спеціальному чайничку. Любителі кави по-турецьки можуть зварити її в турці чи у френч-пресі.

За допомогою термоса

Якщо ж у вас індукційна плита, яка працює від електроенергії, тоді попередньо закип’ятіть воду та налийте її у термос. Впродовж кількох годин він буде зберігати тепло, тож каву чи чай зможете приготувати в будь-який зручний для вас момент.

Окрім того, в термос не обов’язково лити кип’яток. Ви можете приготувати каву та чай і лише перелити їх у термос, щоб мати змогу будь-коли насолоджуватися напоєм.



Каву та чай можна приготувати без електроенергії / Фото Pexels

Приготування холодної кави

У літню пору стають доволі популярними холодні напої, тому ви можете зробити для себе охолоджуючі чаї чи каву. Просто залийте чайні пакетики водою кімнатної температури та додайте льоду. Для покращеного смаку можете вичавити сік лимона та вкинути кілька листочків м’яти для запаху.

Щодо кави, то варто приготувати колд брю, айс-лате, фраппе чи еспресо-тонік. Ці кавові напої готуються на основі еспресо. Щоб приготувати холодну каву вдома вам потрібна мелена кава, вода та лід, а для різновидів кавових напоїв – вершки чи молоко.

Завдяки цим кільком способам, ви зможете насолодитися кавою чи чаєм навіть за відсутності електроенергії.