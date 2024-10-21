Буде краще, ніж з магазину: як заготовити гарбузове насіння вдома

Гарбуз – це надзвичайно урожайна культура, і його плоди можуть зберігатися навіть у кімнатних умовах. М'якоть використовують для багатьох страв, а ось насіння часто викидають. Втім, дарма.

Якщо ви любите їсти гарбузове насіння, або ж не хочете купувати його для посадки наступного року, не біда: всього одного гарбуза вистачить для того, щоб насушити цілий пакет насінин, пише Vse roste.

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Як заготувати гарбузове насіння для посадки

Якщо ви не хочете купувати насіння, а натомість бажаєте виготовити його самостійно, підготуйтеся до відповідальності. Адже від правильності вибору, підготовки та сушіння насіння може залежати уся майбутня врожайність гарбуза.

Для посадкового матеріалу найкраще обрати визрілий плід від повністю здорової рослини. Найкраще обрати гарбуз, який першим зав'язався на головному стеблі.

Визріле на кущі насіння буде краще зберігати сортові ознаки та дасть міцніші паростки. Але прибрати такий гарбуз з городу потрібно до настання заморозків.



Насіння гарбуза можна висушити вдома / Фото Pexels

Якщо ви пізньостиглі сорти, тоді ви можете зберігати насіння у натуральному вигляді – плід чудово захистить його від зовнішнього впливу. Насіння потрібно буде витягнути перед посадкою. Але якщо це ранньостиглі чи середньостиглі сорти, тоді потрібно витягнути їх з плоду ще восени. В іншому ж випадку насіння може прорости всередині плоду ще до настання весни.

Ось як заготувати насіння на посадку:

гарбуз потрібно розрізати з країв, щоб не пошкодити насіння;

витягніть його з плоду, очистьте від м'якоті та промийте і підсушіть;

відберіть найкраще насіння без ознак хвороб та механічних пошкоджень;

сушити насіння для посадки потрібно тільки природним способом.

Як заготовити насіння гарбуза для їжі

Тут потрібна буде менша ретельність. Ви можете використати будь-які плоди, але на них не має бути ознак псування та підмерзання. Так само як і в попередньому випадку, насіння гарбуза потрібно витягнути з плода та промити, а після цього просушити на паперових рушниках до випаровування зайвої вологи.

Після цього ви можете висушити насіння гарбуза різними способами: